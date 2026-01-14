Wat als de Verenigde Staten worden uitgesloten van het WK 2026, ondanks dat ze de belangrijkste gastheer zijn? Hoe bizar dit idee ook mag lijken, deze mogelijkheid is door een groep Britse politici op tafel gelegd.

Het is echt waar. Volgens de BBC hebben drieëntwintig Britse parlementsleden, afkomstig uit verschillende politieke partijen, een oproep gedaan aan de FIFA en de voorzitter, Gianni Infantino, om het Amerikaanse team uit te sluiten van het volgende WK, dat van 11 juni tot 19 juli 2026 plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Oproep aan de FIFA

Volgens hen mogen sportcompetities niet dienen om vermeende schendingen van het internationaal recht te legitimeren. De kritiek richt zich op het gedrag van de regering onder leiding van president Donald Trump, waarbij de parlementsleden wijzen op bedreigingen tegen de soevereiniteit van verschillende landen, zoals Venezuela, Iran, Nigeria, Colombia, Mexico, Cuba en Denemarken (via Groenland). Ze stellen dat instanties zoals de FIFA dit soort acties niet mogen negeren.

Extreem onwaarschijnlijk

Ondanks de ernst van de beschuldigingen wordt de uitsluiting van de Verenigde Staten van het WK 2026 als hoogst onwaarschijnlijk beschouwd. Naast de traditionele politieke neutraliteit van de FIFA, is er een bekende nauwe relatie tussen Gianni Infantino en Donald Trump, wat een dergelijke extreme beslissing onwaarschijnlijk maakt.

Ongekende logistieke chaos

Er is ook een logistieke factor: van de 104 geplande wedstrijden voor het toernooi zullen er 78 worden gespeeld in 11 Amerikaanse steden, met miljoenen al verkochte tickets en talloze reis- en accommodatiereserveringen. Een eventuele terugtrekking van de Verenigde Staten zou de hele organisatie van het evenement in gevaar brengen en een ongekende logistieke chaos veroorzaken.

WK voetbal

Dus, ondanks de Britse oproep en het bizarre karakter van het voorstel, wijst alles erop dat het verzoek nauwelijks gevolgen zal hebben. Op 13 juni begint Amerika aan het WK met een wedstrijd tegen Paraguay. Daarna volgen nog duels met Australië en een Europese play-offwinnaar.