Een nieuwe beslissing van de Amerikaanse autoriteiten veroorzaakt grote zorgen in aanloop naar het WK voetbal van 2026. Fans van twee landen moeten vrezen dat ze het toernooi vanuit huis moeten volgen.

De Amerikaanse president Trump heeft dinsdag een decreet ondertekend dat nieuwe reisbeperkingen oplegt aan bepaalde landen. Deze maatregelen kunnen direct gevolgen hebben voor de fans van de Afrikaanse landen Senegal en Ivoorkust, die zich hebben gekwalificeerd voor het WK komende zomer.

Er is een reëel risico dat een groot aantal van hun supporters niet naar de Verenigde Staten kan reizen om hun nationale teams aan te moedigen. Het WK van 2026 belooft een van de grootste ooit te worden, met een recordaantal deelnemers en wedstrijden. Toch kunnen politieke beslissingen een schaduw werpen over dit sportevenement dat mensen van over de hele wereld zou moeten samenbrengen.

Beperkte toegang

Volgens de beschikbare informatie zijn de reisverboden gedeeltelijk, maar ernstig genoeg om onzekerheid te veroorzaken onder de Afrikaanse fans. Ter herinnering: burgers van Iran en Haïti kampen al langer met bestaande toegangsbeperkingen tot de Verenigde Staten. Dit leidde tot een hoop ophef bij de bondscoach van Iran, die dreigde de loting in Washington te boycotten. Uiteindelijk was hij toch aanwezig.

De reden die Trump aanvoert om de beperkingen op te leggen, is om terrorisme buiten de landsgrenzen van de VS te houden. De landen die op de Amerikaanse zwarte lijst staan zijn vooral landen uit Afrika en het Midden-Oosten. Ondanks de geopolitieke spanningen hoeven Nederlandse fans zich nog geen zorgen te maken.

Woekerprijzen

Fans die wel de grens van de VS overkomen, lopen tegen nog een probleem aan. De FIFA vraagt namelijk torenhogen prijzen voor kaartjes van WK-wedstrijden. Zo konden de ticketprijzen oplopen tot honderden euro's. De goedkoopste kaarten voor de finale, die wordt gespeeld in het MetLife Stadium, beginnen pas op ruim 3.500 euro.

Het WK vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli volgend jaar, met de Verenigde Staten, Canada en Mexico als gastlanden. Het Nederlands elftal speelt in de groepsfase tegen Japan, Tunesië en de winnaar van een Europese play-off (Zweden, Oekraïne, Albanië of Polen).