Engels medium heeft update over toekomst Virgil van Dijk: 'Duidelijkste hint tot nu toe'

Virgil van Dijk heeft een update gegeven over zijn toekomst. Volgens The Sun is het zijn 'duidelijkste hint tot nu toe'. De aanvoerder van Liverpool heeft een aflopend contract bij de koploper van de Premier League.

Na de verloren wedstrijd tegen Fulham (3-2) van afgelopen zondag hintte Van Dijk op een langer verblijf bij The Reds. "Er is vooruitgang, ja", vertelt hij aan de aanwezige verslaggevers. Of dat definitief betekent dat hij blijft, wil hij niet zeggen. "Ik weet het niet. Luister, dit zijn interne besprekingen en we zullen zien."

De 33-jarige verdediger speelt sinds januari 2018 voor Liverpool, dat hem destijds voor 85 miljoen euro overnam van Southampton. Inmiddels heeft Van Dijk alles gewonnen wat er te winnen valt met de club. "Ik hou van de club, ik hou van de supporters. Ook vanmiddag tegen Fulham stonden ze weer volledig achter ons."

Op koers voor de titel

Dit jaar lijkt hij weer een Premier League-titel aan zijn palmares toe te voegen. Onder leiding van trainer Arne Slot staat Liverpool fier aan kop in de Engelse competitie. De nederlaag tegen Fulham maakt daarbij niet eens uit: het gat met achtervolger Arsenal is nog altijd elf punten. Er zijn nog negen wedstrijden te spelen.

The Daily Mail was zondag hard voor Van Dijk, die volgens de Engelse krant de fout inging bij de derde tegentreffer. 'Weer een goal die makkelijk voorkomen had kunnen worden. Van Dijk werd dolgedraaid door de slungelige spits Rodrigo Muniz, die kalm binnenschoot.' Liverpool Echo gaf de Nederlander een vijf voor zijn optreden. Ook landgenoten Cody Gakpo en Ryan Gravenberch kregen dat cijfer.

