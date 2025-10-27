Jamie Carragher en Gary Neville weten het zeker: Liverpool zit in een crisis. De ploeg van Arne Slot verloor al vier competitieduels op rij en de analisten hebben meerdere redenen waarom Liverpool op dit moment niet rendeert.

Kampioen Liverpool heeft na negen speelrondes al vier nederlagen geleden in de Premier League. Dat zijn evenveel verliespartijen als in het hele vorige seizoen. Liverpool is slechts een schim van de kampioensploeg van vorig seizoen, die alles en iedereen van de mat veegde. Hoewel het in de Champions League redelijk gaat (twee zeges, één nederlaag), is het in de Premier League een ramp. Na de nederlaag bij Brentford (2-3) staat de teller al op vier verliespartijen op rij. De ploeg heeft de aansluiting met koploper Arsenal verloren en staat nu op een teleurstellende zevende plek, met zeven punten achterstand.

'Liverpool heeft ook een fysiek probleem'

Voorafgaand aan de speelronde adviseerde Liverpool-icoon Jamie Carragher coach Arne Slot om Mohamed Salah (33), minder vaak op te stellen. De Egyptenaar scoorde echter wel een doelpunt tegen Brentford. Carragher heeft nu een 'fysiek probleem' ontdekt bij bijna alle spelers van Slot, die vaak niet in staat zijn om fysieke duels te winnen. Tegelijkertijd gaf hij toe: "We zitten in een crisis."

Jeremie Frimpong

Een andere oud-international, Gary Neville, heeft zijn pijlen gericht op Milos Kerkez en Jeremie Frimpong. "Aan het begin van het seizoen had ik al het gevoel dat hun backs niet goed genoeg waren. De linksback, Kerkez, heeft weliswaar gescoord, maar als ik hem zie spelen, denk ik dat hij uit de ploeg moet. Ik maak me ook zorgen over de rechtsback. Frimpong is geen echte rechtsback."

Ommekeer

In de komende wedstrijden zal voor Liverpool de ommekeer moeten gaan komen. Woensdag komt Crystal Palace eerst op bezoek voor de derde ronde van de EFL Cup. Vervolgens staan er twee zo nodig nog zwaardere wedstrijden op het programma. In de competitie volgt een thuiswedstrijd tegen Aston Villa, waarna in de Champions League Real Madrid op bezoek komt op Anfield.

