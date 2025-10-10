De Engelse bondscoach Thomas Tuchel heeft zich om meerdere redenen niet populair gemaakt bij de supporters. Zo had de trainer wederom kritiek op de aanwezige fans en werd gezien dat hij het volkslied niet meezong.

In een oefenwedstrijd wist Engeland donderdagavond een comfortabele 3-0 zege te boeken op Wales. Morgan Rogers, Ollie Watkins en Bukayo Saka maakten de doelpunten namens The Three Lions. Voor de Engelsen was het alweer de derde zege op rij die werd geboekt onder de Duitse trainer Tuchel. Door de afwezigheid van Harry Kane was niet oud-Ajax-speler Jordan Henderson, maar Arsenal-middenvelder Declan Rice captain.

Kritiek van Tuchel

Achteraf had Tuchel toch wat kritiek. Niet op zijn spelers, maar op de fans van de Engelsen. "Het stadion was stil", zei Tuchel tegenover ITV Sports. "Echt stil. We kregen helemaal geen energie terug vanaf de tribunes. Ik denk dat de spelers een hoop hebben gedaan vandaag om die energie wel te verdienen. Van Wembley verwacht ik wel meer. Wat kan je meer geven dan drie goals in de eerste twintig minuten", doelt Tuchel op de snelle voorsprong van de Engelsen.

"Het is gewoon jammer dat je een half uur lang alleen maar de fans van Wales hoort. Ik vind dat dit team de support echt verdiende. Het was niet makkelijk, maar we hebben vandaag ons best gedaan. En 3-0 is gewoon een mooie overwinning natuurlijk", zo sluit Tuchel zijn relaas af.

Volkslied

De fans hadden achteraf ook nog wat kritiek voor Tuchel na een vrij specifiek moment. De bondscoach, een Duitser, zingt al langere tijd het Engelse volkslied 'God Save the King' niet mee. De Engelse voetbalfans zijn het daar niet mee eens en vinden het een 'schande' dat de Duitse trainer zich niet aanpast aan het land waar hij trainer van is.

Tuchel heeft zelf nog nooit een reden gegeven waarom hij het volkslied niet meezingt. Bij zijn presentatie gaf de coach aan dat hij het nog niet wist of hij het volkslied mee zou zingen, maar hij vond wel dat het lied de fans in beweging bracht.