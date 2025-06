Bondscoach Engeland experimenteert met speciale pillen richting WK 2026: 'De spelers hoeven ze niet in te leveren'

Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland, heeft bijzondere methodes geïntroduceert om zijn spelers voor te bereiden op het WK voetbal in 2026. Ze moeten bijvoorbeeld pillen slikken, van 70 euro per stuk.

Tuchel wil niets aan het toeval overlaten. Eerder werdt al bekend dat hij de selectie laat trainen in warme, benauwde tenten om ze te laten wennen aan de hitte in Mexico, de Verenigde Staten en Canada, waar het WK volgend jaar zomer wordt gehouden.

Maar daar blijft het niet bij. The Telegraph meldt dat de spelers pillen inslikken tijdens de huidige interlandperiode. Engeland speelt in de WK-kwalificatie tegen Andorra en Senegal deze week.

Lichaamstemperatuur

Het doel van de pillen, die 70 euro per stuk kosten, is dat de prestaties van voetballers beter gecontroleerd kan worden. Ze meten namelijk de lichaamstemperatuur van de speler die de pil inslikt. Het werkt in drie stappen: een tablet wordt verbonden met de software van de pil om de meetperiode in te stellen; de pil wordt geactiveerd door de tablet; de speler slikt de pil in en gebruikt een smartwatch om de gegevens te registreren.

"Het is een vrij simpele technologie die al een tijdje bestaat", zegt een deskundige. "Het is zeer nauwkeurig. We kunnen er meer gegevens mee opslaan dan we eigenlijk nodig hebben, dus we kunnen de lichaamstemperatuur meten tussen de vijf en dertig seconden, en de downloadtijd is erg snel. We kunnen een meting van de kerntemperatuur krijgen tijdens de activiteit."

'Het was zwaar'

Cole Palmer heeft de smartwatch al uitgeprobeerd terwijl hij tot het uiterste ging. Hem werd gevraagd om een hoog tempo aan te houden in een thermische tent: "Het was zwaar. Het was ongeveer 36 graden celcius in de tenten en we moesten een bepaald niveau op de fiets bereiken en vasthouden gedurende 45 minuten."

Een pil werkt normaal gesproken zes uur na inname. Ze zijn al gebruikelijk in duursporten, maar worden nu pas in het voetbal geïntroduceerd. De arts stelt ook dat Engeland "technische en tactische training" zal doen met de pillen: "Ik kan me voorstellen dat ze de spelers naar een bepaalde kerntemperatuur brengen, ze laten stoppen met trainen en wanneer de kerntemperatuur daalt, ze weer wat meer laten trainen."

Tot slot benadrukt hij dat de apparaatjes niet worden hergebruikt. "We maken de atleten duidelijk dat ze de pillen niet hoeven terug te geven."

