'Engelse topclub trekt aan Denzel Dumfries, Inter vraagt de hoofdprijs voor Oranje-international'

Aston Villa aast op Denzel Dumfries. De rechtsback annex rechtshalf heeft nog een contract voor één seizoen bij Inter. De kampioen vindt het dan ook niet erg als Dumfries vertrekt, maar vraagt wel een flinke transfersom.

Dat weet La Gazzetta Dello Sport. Het Italiaanse medium schrijft dat Inter nog veel geld voor de 'gewaardeerde' Dumfries hoopt te vangen. De Milanese club taxeert hem op dertig miljoen euro. Overigens is Aston Villa niet de enige Engelse club die bij Inter op de deur klopte voor Dumfries. Eerder wilde Manchester United hem al halen.

Bij Inter lijkt Dumfries een beetje voorbij gestreeft in de pikorde: Matteo Darmian speelt ook regelmatig op zijn positie. De 28-jarige international van Oranje kwam dit seizoen tot net geen vijftig procent van alle mogelijke speelminuten in de Serie A.

Bij het Nederlands elftal is Dumfries ook een gewaardeerde kracht, maar staat zijn positie ook onder druk. Jeremie Frimpong beleeft een topseizoen bij het nog altijd ongeslagen Bayer Leverkusen. Bondscoach Ronald Koeman lijkt nog altijd voor Dumfries te kiezen, maar de oud-PSV'er zal ongetwijfeld de hete adem in zijn nek voelen.

Aston Villa

Dumfries zou bij Aston Villa bij de huidige nummer vier van de Premier League terecht komen. In de Conference League schakelde de club uit Birmingham Ajax uit, maar strandde het uiteindelijk in de halve finale. Matty Cash lijkt de belangrijkste concurrent te worden van Dumfries bij Villa.

Emiliano Martinez is de keeper van Aston Villa. Daar zal Dumfries even aan moeten wennen, want de Argentijnse doelman liep de Oranje-spelers flink te jennen in de kwartfinale van het WK 2022. Wél heeft Dumfries met Youri Tielemans (Belg) een speler die ook Nederlands spreekt.