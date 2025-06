Engelse topvoetballer bij zijn billen gepakt door onbekende bruid tijdens vrijgezellenfeest op Ibiza

Jude Bellingham is op dit moment aan het genieten van een korte vakantie alvorens hij zich moet melden voor de interlands die hij heeft met Engeland. De middenvelder was net als veel voetballers op Ibiza te vinden, maar de Engelsman viel daar in een vrijgezellenfeest.

Bellingham was in een beachclub op Ibiza toen hij benaderd werd door een groep Engelse vrouwen die op vrijgezellentrip waren. De dames wilden dolgraag met de Engels international op de foto en hij poseerde netjes met alle gegadigden. Toen de toekomstige bruid aan de beurt was, besloot ze wel heel intiem met Bellingham op de foto te gaan. De vrouw pakte de middenvelder bij zijn billen terwijl ze op de foto gingen. Hoe Bellingham hierop reageerde is niet vastgelegd door The Sun.

Jude Bellingham enjoying his vacation. pic.twitter.com/5ykd0SFjaz — Madrid Universal (@MadridUniversal) June 2, 2025

Op 24 mei speelde Bellingham zijn laatste wedstrijd van het seizoen namens Real Madrid. Daarna vertrok de Engelse middenvelder naar Ibiza om vakantie te vieren met zijn goede vrienden. Zijn broertje Jobe Bellingham, die een week eerder promoveerde met Sunderland, was erbij en ook FC Utrecht-spits Noah Ohio. De Jong Oranje-aanvaller is een goede vriend van de familie. Ohio en Bellingham gingen in Club UNVRS nog samen op de foto met de bekende Amerikaanse acteur Will Smith.

Grand Prix van Barcelona

Na zijn vakantie op Ibiza trok Bellingham naar het Spaanse vaste land. De Engelse nationale ploeg traint daar in de buurt van Girona om zich voor te bereiden op een WK-kwalificatieduel met Andorra en een oefenwedstrijd tegen Senegal. Bellingham is een vaste waarde in het Engelse nationale elftal. De aanvallende middenvelder speelde tot nu toe al 42 officiële interlands terwijl hij pas 21 jaar is.

Tijdens het 'trainingskamp' in Girona besloot Thomas Tuchel, bondscoach van Engeland, de spelers te trakteren op een ludiek uitje. De hele selectie mocht aanwezig zijn bij de Grand Prix van Barcelona. De selectie mocht achter de schermen meekijken en zag zo hoe Oscar Piastri de race won, vlak voor hun landgenoot Lando Norris. Als er Engelse spelers fan waren van Max Verstappen, dan werden ze teleurgesteld tijdens de GP in Barcelona. De Nederlander eindigde op de tiende plaats.