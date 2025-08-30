De Engelse topvoetballer James Maddison en zijn vrouw Kennedy Alexa zijn wederom in verwachting van een jongen én een meisje. Dat maakte Alexa bekend in een video op TikTok, waarin zij beelden van de gender reveal-party deelde. Eerder werd al bekend dat de twee in verwachting zijn van hun tweede tweeling.

Het is bijzonder uniek dat de speler van Tottenham Hotspur en Alexa in verwachting zijn van een tweeling. De twee zijn namelijk al ouders van drie kinderen, waaronder een tweeling. De kans dat je als stel twee tweelingen krijgt is zeer klein. Bij ongeveer één op de 50.000 stellen komt het voor dat je twee keer achter elkaar een tweeling krijgt.

Relatie

In 2020 kwam het stel bij elkaar en nog geen jaar later mochten ze al hun eerste kindje verwelkomen genaamd Leo. In de zomer van 2023 kende het stel een enorm succesvolle periode. Maddison maakte de overstap van Leicester City naar Tottenham Hotspur en zijn vrouw beviel van hun tweeling, bestaande uit een jongen en een meisje genaamd Delilah en Rome.

Weer een jongen en een meisje

Hoe groot is de kans dat het stel opnieuw een jongen én een meisje verwacht, zou je denken? Die kans blijkt verrassend groot voor het stel. In een TikTok-video deelt Alexa namelijk beelden van een zogeheten gender reveal party; een feest waarop het geslacht van de aanstaande baby(’s) wordt onthuld.

Eerst mogen alle aanwezigen raden of de tweeling uit twee jongens, twee meisjes, of opnieuw een jongen en een meisje bestaat. Ook Maddison en Alexa wagen een gok. "Het worden twee jongens," stelt de topvoetballer overtuigend. Maar Alexa denkt daar anders over: "Het worden een jongen en een meisje." En zij blijkt gelijk te hebben: het stel verwacht opnieuw een jongen én een meisje, iets dat maar zelden voorkomt. De twee zijn dan ook duidelijk verrast, zo valt te zien op de beelden.

