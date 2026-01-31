De wedstrijd tussen Levante en Atlético Madrid kende weinig spektakel op het veld, maar dat kwam volledig door een enorm schrikmoment in de eerste helft. Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sorloth botste met zijn hoofd keihard op dat van een tegenstander en moest per brancard van het veld.

Tijdens een corner in de 24ste minuut voor Atletico ontstond een keihard duel in het strafschopgebied. Alexander Sørloth en Levante-verdediger Manu Sánchez botsten in de lucht met hun hoofden tegen elkaar. Beiden bleven direct op de grond liggen en medische teams snelden het veld op.

Heftige beelden

De Noorse aanvaller was er het ergst aan toe. Volgens de beelden vanaf het veld verloor hij op een gegeven moment het bewustzijn en kon hij het veld niet zelfstandig verlaten. Hij werd op een brancard afgevoerd en in de rust met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor uitgebreid onderzoek. Sánchez liep ook een gezichtsblessure op en bloedde zichtbaar, maar probeerde na behandeling de wedstrijd voort te zetten. Kort daarna moest ook hij het veld verlaten.

Voetbal werd bijzaak

Na de onderbreking en een lange pauze was het wedstrijdritme vertraagd. Atlético reageerde met een wissel en bracht Julián Álvarez in, maar de ploeg uit Madrid slaagde er niet in de controle te pakken. Levante was in het vervolg actiever. De grootste kans voor de thuisploeg kwam halverwege de tweede helft, toen Dela na een voorzet vrij stond op ongeveer 11 meter en krachtig inkopte, maar Jan Oblak redde zijn doel met een tijdige ingreep.

De kwaliteit van het spel raakte volledig ondergesneeuwd door de situatie uit de eerste helft. De uitslag en het vertoonde spel werden bijzaak ten opzichte van de gezondheidstoestand van Alexander Sørloth, die direct voor aanvullend medisch onderzoek werd afgevoerd.

