'Er was geen andere mogelijkheid om dit met elkaar te vieren': PSV-trainer Peter Bosz over opvallende vakantie op Ibiza

De selectie van PSV was deze week aan het genieten van het kampioenschap op Ibiza, terwijl er aanstaande zondag gewoon gespeeld moet worden tegen RKC Waalwijk. Volgens trainer Peter Bosz was er geen andere mogelijkheid om het behaalde kampioenschap te vieren.

Vorige week leidde PSV puntenverlies tegen Fortuna Sittard en verspeelden ze de kans om het record van Ajax in het seizoen 1971/1972 te verbreken. De Eindhovenaren staan momenteel op 88 punten en kunnen nu nog maximaal uitkomen op 91 punten.

Vanwege de eerder behaalde titel reisde de selectie af nar het eiland Ibiza. De vakantie is volgens trainer Peter Bosz prima verlopen. "Er was geen andere mogelijkheid om dit met elkaar te vieren", legt de oefenmeester uit tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag. "De spelers gaan na deze week straks naar verschillende landen. Vandaar dat het zo valt".

Bosz kan zich voorstellen dat er iets van gevonden wordt, maar verzekert dat PSV zijn verantwoordelijkheid pakt. "Daar kan je op rekenen." Bosz hoopt dat zijn PSV het seizoen waardig afsluit en er een beter team op het veld staat dan vorige week zondag tegen Fortuna.

Komende week zal Bosz gesprekken voeren met de spelers over het nieuwe seizoen en hij vond de vakantie in Ibiza niet het moment om daar over te beginnen. "Veel spelers waar extern veel over wordt gespeculeerd, hebben gewoon een doorlopend contract. Daar maak ik me niet zo'n zorgen over, dat is het werk van Earnest." De oefenmeester is in ieder geval blij dat doelman Walter Benítez nog een jaar bij PSV wil blijven.

Noa Lang niet in actie

Noa Lang zal dit seizoen niet meer voor PSV in actie komen. De aanvaller richt zich op het komende seizoen om aan de beginfase gelijk fit te zijn. Sergiño Dest en Isaac Babadi zijn ook niet van de partij tijdens de laatste wedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Op maandag 1 juli begint PSV aan het nieuwe seizoen, en de eerste training zal op die datum zijn.