Joey Veerman pakt twee prijzen in paar dagen: PSV-speler verkoopt appartement in Amsterdam met dikke winst

Het zijn mooie tijden voor Joey Veerman. De voetballer werd zondag landskampioen met PSV, lijkt naar het EK voetbal te gaan, staat in de belangstelling van grote Europese clubs én verkocht zijn appartement in Amsterdam voor een flink bedrag.

De middenvelder kocht het appartement pas een jaar geleden en doet het nu al van de hand, zo weet Bekende Buren. Toen betaalde de 25-jarige 580.000 euro voor de woning. Een jaar later deed hij het voor 610.000 euro van de hand. Dat is toch makkelijk 30.000 euro verdiend in slechts een jaar tijd.

Voor die ruim zes ton krijg je dus wel een appartement met een fraai uitzicht in de hoofdstad voor terug. Veerman had een appartement van 95 vierkante meter op de zevende verdieping. Overigens heeft Veerman nog een huis in Eindhoven.

Topseizoen bij PSV

Het zijn sowieso succesvolle tijden voor de Oranje-international. Met PSV kroonde Veerman zich afgelopen zondag tot landskampioen van de Eredivisie. De rol van de oud-speler van FC Volendam en SC Heerenveen was erg groot. Hij maakte vijf doelpunten en was goed voor maar liefst veertien assists in de competitie. Als PSV'er debuteerde hij eind vorig seizoen in het Nederlands elftal, waar hij op dit moment acht interlands voor heeft gespeeld. De kans is groot dat Veerman deze zomer mee gaat naar het EK in Duitsland.

Hoogtepunten huldiging PSV | Noa Lang bouwt feestje op platte kar, Malik Tillman is de weg kwijt op Stadhuisplein PSV is de kersverse landskampioen, nadat het zondag met 4-2 van Sparta won. Zondag stond Eindhoven al op z'n kop en op maandag gaat het feestje vrolijk verder, met de huldiging van de landskampioen. Dit waren de hoogtepunten van de festiviteiten.

Laatste jaar bij PSV?

Het contract van Veerman loopt nog twee seizoenen door in Eindhoven, maar de kans bestaat dat hij deze zomer vertrekt. Dankzij zijn goede seizoen zijn veel clubs in hem geïnteresseerd. Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV zijn contract verlengen, maar dat is nog niet gebeurd.

Uitzinnig Stadhuisplein viert kampioensfeest met PSV-selectie: gastoptredens van nieuw muzikaal duo Guus&Guus PSV is gehuldigd in Eindhoven maandagmiddag, de spelers, de fans en de stad hebben er een geweldig feest van gemaakt. De dag begon voor de kinderen en eindigde in een gekkenhuis op het Stadhuisplein met optredens van nieuw iconisch duo Guus&Guus, Joey Veerman en Noano. Peter Bosz zei tegen de fans: "Jullie waren geweldig, net zo geweldig als de spelers."

De supporters hopen in ieder geval dat Veerman blijft. Dat bleek wel tijdens de huldiging van afgelopen maandag. Toen hij Engelbewaarder had gezongen, schreeuwden alle fans "Joey Veerman moet blijven", aanvoerder De Jong was het daarmee eens en schreeuwde mee door de mic. Veerman pakte de microfoon af en riep: "Ik blijf hier nog twee jaar!"