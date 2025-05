Erben Wennemars kan lach niet inhouden na emotioneel moment van Arjen Robben

PEC Zwolle - FC Groningen kende zondag twee zeer bekende toeschouwers. Erben Wennemars, die vlakbij Zwolle geboren is, had goede vriend en Groninger Arjen Robben meegenomen naar de wedstrijd. De voormalig topvoetballer baalde zichtbaar na een tegengoal.

Robben, die zijn carrière begon en eindigde bij FC Groningen, had nog de hoop dat zijn club de play-offplekken kon halen. Maar nadat PEC Zwolle op slag van rust de 1-0 maakte, werd dat idee opeens een stuk moeilijker. De 41-jarige oud-aanvaller baalde dan ook zichtbaar; hij werd op dat moment net in beeld gebracht door ESPN.

Voormalig topschaatsers Wennemars - die voor enige anonimiteit een zwarte pet op had gezet - kon zijn lach niet inhouden. Voor PEC lagen de play-offs namelijk ook nog in het verschiet. Sterker nog: als sc Heerenveen had verloren van Feyenoord, was het laatste play-offplekje voor de Zwollenaren geweest.

Maar Heerenveen won met 2-0, dus was de even grote zege van PEC op Groningen niet genoeg om mee te mogen strijden om een Europees ticket. AZ, FC Twente, NEC en sc Heerenveen gaan bepalen wie er naar de play-offs van de Conference League gaan. PSV en Ajax doen volgend seizoen mee aan de Champions League, Feyenoord hoopt zich daar nog voor te kwalificeren. Go Ahead Eagles is na de bekerwinst zeker van groepsfase voor de Europa League, FC Utrecht speelt play-offs voor die competitie.

De familie Wennemars komt al jaren bij PEC. Zo werd zoon Joep na het behalen van zijn wereldtitel op de 1000 meter gehuldigd bij de wedstrijd tegen RKC Waalwijk in maart.

