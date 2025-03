Erben en Joep Wennemars tonen naast schaatsen ook passie voor voetbal: 'Er is maar één club!'

Schaatser Joep Wennemars werd zaterdag op bijzondere wijze gehuldigd voor zijn recent behaalde wereldtitel op de 1000 meter. De seizoenskaarthouder van PEC Zwolle werd in het MAC³PARK stadion tijdens de rust van het duel tussen PEC en RKC Waalwijk in het zonnetje gezet en ontving een bijzonder shirt van de Zwollenaren.

"Precies twee weken geleden pakte seizoenkaarthouder, groot supporter van PEC Zwolle, maar bovenal topschaatser Joep Wennemars uit Dalfsen bij het WK Afstanden in het Noorse Hamar goud op de 1000 meter," werd vanaf het veld omgeroepen terwijl Wennemars lachend het veld op kwam lopen in de rust van het duel tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk.

'Superverliefd' schaatskoppel onthult geheim voor gezonde relatie: 'Dat moet je echt proberen' Het bulkt in Nederland van de schaatskoppels. Op de langebaan heb je natuurlijk Joy Beune en Kjeld Nuis en Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Daar kwamen onlangs ook Angel Daleman en Beau Snellink bij. Maar ook bij het kunstschaatsen is er een setje: Michel Tsiba (27) en Daria Danilova (22).

Gesigneerd shirt

"Joep versloeg op spectaculaire wijze Jenning de Boo en Jordan Stolz en treedt met zijn eerste wereldtitel in de voetsporen van zijn vader Erben," ging de commentator verder, terwijl de schaatskampioen inmiddels met een ononderbroken lach naast hem is komen te staan.

"Om Joep te feliciteren met deze unieke prestatie ontvangt hij nu uit handen van technisch directeur Gerry Hamstra een ingelijst en gesigneerd shirt van de mooiste club van allemaal. Joep van harte gefeliciteerd met deze prestatie en op naar nog veel meer successen," eindigt de commentator, terwijl de schaatser naast het ingelijste shirt, ook een staande ovatie in ontvangst neemt.

Volop spektakel bij degradatiekraker Willem II - Almere City: blunderkeeper, rood en staking Winnen doet Almere City niet veel in dit seizoen van de Eredivisie. En scoren gaat ook bijzonder moeizaam bij de nummer 18 van de ranglijst. Maar met wat geluk, en geblunder bij de tegenstander, lukte het zaterdag om uit tegen Willem II drie punten op te halen: 0-2.

Trotse vader

Hierna neemt Wennemars jr. de microfoon over en spreekt het publiek toe: "Hallo allemaal, ik wil eigenlijk nog even één ding zeggen: jongens, er is maar één club aan de IJssel!" Dat pa Wennemars enorm trots is op de prestatie van zijn oudste zoon was al duidelijk, maar ook deze huldiging is een nieuw hoogtepunt voor de oud-schaatsprof.

Joep Wennemars steekt de draak met vader Erben: 'Over 50 jaar...' Joep Wennemars drijft op sociale media de spot met zijn vader Erben. Na zijn wereldtitel in Hamar vloog hij hem nog in de armen, maar nu vindt Joep het weer tijd voor een geintje over de oud-schaatskampioen.

Dat blijkt uit foto's die hij deelt op Instagram; één waarop te zien is hoe Erben met zijn - dan nog jonge - zoons PEC Zwolle aanmoedigt vanaf de tribune en één van de huldiging van zoon Joep in hetzelfde stadion. "Er is maar één club aan de IJssel," schrijft pa Wennemars erbij, waarmee hij de woorden van zijn zoon tijdens de huldiging citeert.

Clublegende kraakt portret af met krenkende woorden, kunstenaar slaat terug: 'Stront in de ogen' Bram van Polen ligt overhoop met de kunstenaar die een portret heeft geschilderd van de ex-voetballer. Het kunstwerkje hangt in het stadion van PEC Zwolle. "Het lijkt wel alsof ik een soort van beroerte heb gehad", oordeelt de verdediger die 454 duels speelde voor de club.

Belangrijke winst PEC Zwolle

PEC Zwolle won met 2-0 van RKC Waalwijk en stelde daarmee een een belangrijke overwinning veilig. RKC zag eerder op zaterdag Almere City FC wel winnen en staat nu onderaan. Misschien was het de huldiging van Wennemars die wat deed met de Zwollenaren tijdens de rust, want na een matige eerste helft was het na rust uiterst gevaarlijk. Beide doelpunten werden gescoord in de tweede helft.