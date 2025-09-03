Een mogelijke transfer naar een land dat een bloederige oorlog aan het voeren is. Dat werd deze speler niet in dank afgenomen door zijn supporters. Voor het eerst sinds de geruchten reageert hij. ''Ik werd meteen aan alle kanten gefileerd.''

FC Twente kreeg afgelopen zomer een bod van het Spartak Moskou. De Russische club was geïnteresseerd in smaakmaker Michel Vlap. Maar nog voor de middenvelder iets kon zeggen over de geruchten, barstte het internet los. Veel supporters waren verontwaardigd dat de club uit Enschede zaken wilde doen met een club uit een land die bezig is met een vreselijke oorlog.

Ook Vlap zelf kreeg bakken met kritiek over zich heen. In een programma van ESPN vertelde hij hier voor het eerst over. " Het was eerst tussen de clubs en toen ging ik mijn eigen gevoel volgen. Het mooie in de mediawereld is dat je eigenlijk al gefileerd wordt aan alle kanten. Ik had daar zelf niet zoveel problemen mee, maar dat je mensen tien jaar niet spreekt en die gaan ineens je familie berichten, en je vader en moeder slapen niet door dingen die in de media worden geroepen, dat is wel heel erg lastig. Ik denk dat niemand weet hoe het is om bepaalde keuzes te maken en om in iemands schoenen te staan. Natuurlijk is dat stof om over na te denken."

Ander lucratief avontuur

Uiteindelijk ging de transfer van Vlap naar Spartak Moskou niet door. Toch ambieerde de smaakmaker van FC Twente een lucratief buitenlands avontuur. En dat lukte: Vlap maakte niet de overstap naar Rusland, maar naar Qatar. Al-Ahli legde twee miljoen euro voor hem neer. "Ik moet zeggen dat ik best wel gelukkig ben met waar ik nu zit. Het is een compleet ander leven, en daar moet ik ook heel erg aan wennen."

In Qatar wordt Vlap vergezeld door vier andere Nederlandse voetballers. Bij Al-Sailiya SC spelen Mohamed Taabouni en Kellian van der Kaap. Sven van Beek en Pelle van Amersfoort staan onder contract bij Al-Shahania SC.

