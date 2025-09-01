FC Twente staat op het punt om Marko Pjaca aan te trekken, weet Tubantia. De Kroatisch international is sinds deze zomer transfervrij en heeft een indrukwekkende carrière achter de rug.

Pjaca is dertig jaar oud en speelde afgelopen seizoen voor Dinamo Zagreb. In het verleden kwam hij voor clubs uit als Juventus, Schalke 04, Fiorentina en Genoa. Bovenal speelde Pjaca 28 interlands voor Kroatië, waarvan ook in de WK-finale van 2018. Hij deed toen als invaller negen minuten mee in de verloren finale tegen Frankrijk (4-2).

Pjaca wordt af en toe nog opgeroepen voor het Kroatisch elftal. In 2024 speelde hij vier interlands, maar dit jaar zat hij nog niet bij de selectie. Bij het EK van vorig seizoen zat hij drie wedstrijden op de bank zonder in te vallen.

Ivan Perisic

De transfer doet denken aan die van Ivan Perisic naar PSV vorig seizoen. De inmiddels 36-jarige buitenspeler maakte vorig seizoen de transfervrije overstap naar Eindhoven en maakt daar wekelijks indruk. Hij is tot nu toe goed voor zeventien goals en vijftien assists in veertig wedstrijden voor PSV. Pjaca en Perisic stonden twintig keer tegelijk in het veld voor Kroatië.

Twente haalde eerder deze zomer linksbuiten Sondre Ørjasæter al naar Enschede, voor een enorm bedrag van vijf miljoen euro. Slechts vijf spelers waren ooit duurder. Met Naci Ünüvar, Daan Rots en Taylor Booth hebben de Tukkers nu voldoende buitenspelers in de gelederen.

