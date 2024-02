Erik ten Hag mag voor de vijfde keer op rij juichen voor een zege van Manchester United

Manchester United heeft de smaak van de overwinning te pakken. Voor de vijfde keer op rij won de ploeg van trainer Erik ten Hag. Bij Luton Town werd het 2-1 in het voordeel van de bezoekers.

Binnen het kwartier stond de eindstand al op het scorebord. Rasmus Højlund scoorde in de eerste zeven minuten twee keer voor Manchester United. De Deense aanvaller profiteerde eerst van een fout van Amari'i Bell. De verdediger kopte de bal niet goed terug, waarna Højlund ervandoor ging. Kort daarna schoot Alejandro Garnacho, via Højlund, ook raak. Højlund heeft nu zes competitieduels op rij gescoord voor Manchester United, dat Carlton Morris na een kwartier tegen zag scoren.

Manchester United en Luton Town (de nummer 17 van de Premier League) waren verder verrassend genoeg aan elkaar gewaagd. Tahith Chong deed tot halverwege de tweede helft mee bij de thuisploeg. Hij zag dat de grootste kansen waren voor de 'Mancunians'. Die bleven onbenut en daardoor was het spannend tot de laatste seconde.

Manchester United komt weer in de buurt van Champions League

Daarna mocht Ten Hag weer juichen en ruikt hij met zijn ploeg de top vijf. Het verschil met de vijfde plaats Tottenham Hotspur is bijvoorbeeld 3 punten. Nummer vier Aston Villa staat 5 punten voor. De top vier in Engeland gaat direct de Champions League in.

Vorige week versloeg ManUnited Aston Villa nog in eigen huis: 1-2. Daarvoor waren overwinningen op West Ham United (3-0), Wolverhampton Wanderers (3-4) en Newport (2-4 in de FA Cup). Dit jaar heeft de ploeg van Ten Hag nog niet verloren. Slechts één keer speelden ze gelijk. Thuis tegen concurrent Tottenham werd het 2-2.