Erik ten Hag heeft deze week een nog al opvallende truc uitgehaald bij Bayer Leverkusen. Het draait allemaal om verdediger Edmond Tapsoba. Ten Hag heeft op een slinkse manier de schorsing rond de rode kaart van de mandekker weten te omzeilen.

In de laatste oefenwedstrijd tegen Pisa wist Leverkusen wel met 3-0 te winnen, maar Ten Hag kreeg ook een tegenvaller te verwerken. Tapsoba werd na 53 minuten spelen van het veld gestuurd door een tackle, waarbij hij te laat was. De verdediger kreeg rood en zou daarmee geschorst zijn voor de oefenwedstrijd tegen Chelsea. Ten Hag wilde Tapsoba absoluut gebruikten tijdens dat duel en dus verzon hij een list.

Hij gaf de clubleiding van Leverkusen de opdracht om een last minute oefenduel in te lassen. Volgens de Kölner Radschau gebeurde dat tegen SV Schlebusch een club op het zesde niveau van Duitsland. Die wedstrijd werd met 4-0 gewonnen, maar het duel stond eigenlijk in het teken van Tapsoba. De verdediger was door zijn rode kaart tegen Pisa voor een duel geschorst en door de oefenwedstrijd met Schlebusch tussendoor te plannen, kan hij in de wedstrijd van vrijdag tegen Chelsea weer meedoen.

Versterkingen

Voor Ten Hag is het wel belangrijk dat er nog een aantal versterkingen aan de selectie toegevoegd worden. Zo hoopt de coach nog altijd op een buitenspeler. Ten Hag zou Maghnes Akliouche van AS Monaco zou de ideale rechtsbuiten zijn. Eerder was ook Johan Bakayoko van PSV in beeld, maar die vertrok uiteindelijk naar RB Leipzig. Toch zou Ten Hag voor een alternatief voor Akliouche uitgekomen zijn in de Eredivisie.

Ernest Poku van AZ zou nu in beeld zijn bij Leverkusen. Volgens De Telegraaf is de Duitse club op dit moment in AZ over een mogelijke transfer van de pijlsnelle buitenspeler. Het is niet bekend of de Alkmaarders ook willen toehappen, aangezien eerder deze zomer ook Jayden Addai al werd verkocht aan het Italiaanse Como.