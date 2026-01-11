Etienne Vaessen houdt ervan om buiten de lijntjes te kleuren en dat liet de keeper van FC Groningen zaterdagavond weer zien. Met een slim trucje wist hij NAC Breda-speler Boy Kemper gemakkelijk af te stoppen.

En dat trucje kwam uit FC 26, dat hij speelt met zijn zoontje. Linksback Kemper stoomde op en dacht aan een voorzet, totdat Vaessen op een opvallende manier uit zijn doel kwam. Kemper zag zijn kans schoon en wilde de bal in de korte hoek binnenschieten.

Maar dat had Vaessen voorzien. Sterker nog: zelf uitgelokt. Juist door weg te stappen wilde Vaessen ervoor zorgen dat Kemper in die korte hoek zou schieten. De Groningen-goalie was dan ook ruim op tijd terug om de poging van de NAC-speler gemakkelijk te stoppen.

Spelletje van Etienne Vaessen

"Ik zag hem kijken en lokte hem uit. Sydney (Van Hooijdonk, red.) stond voor de goal. Zo nam ik hem te pakken. Ik speel vaak FIFA met mijn zoontje. Daar kun je dat ook doen", zei Vaessen na afloop bij ESPN. "Het is een beetje een spel, hè."

De wedstrijd eindigde in 0-0. Voor Vaessen persoonlijk een goed resultaat, maar hij had het ook niet erg gevonden om lekker thuis te zitten. "Van mij hadden ze de wedstrijd mogen afgelasten. Ik heb het heel koud gehad en ik vind dat we thuis van NAC moeten winnen. We hebben een punt, maar het hadden er drie moeten zijn."

Groningen staat met 28 punten zesde in de Eredivisie, terwijl NAC Breda onderaan de stand bungelt. Door het gelijkspel staat de ploeg samen met FC Volendam en Heracles Almelo op veertien punten.

