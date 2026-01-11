Feyenoord is 2026 op dramatische wijze begonnen; er werd gelijkgespeeld in Heerenveen. Lang dacht Feyenoord met 2-1 drie punten mee te nemen naar Rotterdam, maar vlak voor tijd kregen ze deksel op de neus. Ajax-huurling Amourricho van Axel Dongen schoot met zijn eerste balcontact de 2-2 binnen. Feyenoord morst dure punten.

Terwijl het sneeuw nog op de daken én de dugouts lag, moesten Heerenveen en Feyenoord er toch echt aan geloven. Met een gevoelstemperatuur van dik onder de -10 graden Celsius werd het kalenderjaar 2026 afgetrapt. Het leek er in de beginfase op dat de spelers in F(V)riesland ook niet echt stonden te springen om te voetballen onder deze omstandigheden. Het spel was slordig. Echte kansen waren er dan ook niet.

Gelijkmaker Heerenveen

Maar het eerste schot was toch echt direct raak; Leo Sauer maakte zijn solo af en prikte de bal rustig langs Heerenveen-doelman Nordin Bakker. Normaliter zou Feyenoord doordrukken maar Heerenveen kwam vliegensvlug terug via Luuk Brouwers. Het laat een nieuwe tactiek van Feyenoord zien. Niet meer dominantie op de helft van de tegenpartij eisen, maar inzakken op eigen helft en van daaruit pijlsnel counteren.

Sem Steijn

Dominant was Feyenoord geen moment deze wedstrijd. Maar toch toonden ze veerkracht na de gelijkmaker van Heerenveen; vrijwel direct erna scoorde Sem Steijn de 2-1. Een belangrijk moment voor de veelbesproken speler van Feyenoord. Daarna ging Feyenoord weer over op de afwachtende tactiek. Wachten op een zwak moment van Heerenveen en dan toeslaan. Het leidde tot irritatie van Van Persie maar ook op de tribunes. Vanaf de 65e minuut nam Feyenoord alle tijd bij dode spelmomenten.

Flinke klap voor Feyenoord

Met man en macht probeerde Feyenoord de voorsprong vast te houden, op een manier die Feyenoord niet gewend is. Ze leunden naar achter en dachten het zo vol te kunnen houden. Die gedachte ging niet op. Er was een heuse gouden wissel aan de kant van Heerenveen. Ajax-huurling Amourricho van Axel Dongen kwam in de 89e minuut het veld in en schoot gelijk raak. Daarmee krijgt Feyenoord opnieuw een enorme domper te verwerken. Het spel is niet op niveau én er is ook niet gewonnen. Er is een boel werk aan de winkel in Rotterdam, ook na de winterstop.

In de 73e minuut leek Feyenoord dan toch uiterst effectief voor de dag te komen: Sauer kwam met een goede voorzet maar Borges kon bij de tweede paal net niet binnentikken. Nu in de 85e minuut de slotfase aanbreekt, hangt Feyenoord voor de eigen goal om de voorsprong met man en macht te verdedigen. Dat lukte niet want in de 89e scoorde Van Axel Dongen de 2-2 voor Heerenveen.

Het zou een welkome opsteker zijn geweest want ondanks de voorsprong is Robin van Persie allerminst tevreden. Hij maakt zich druk langs de lijn als Feyenoord voor de zoveelste keer de bal verliest op het middenveld. Feyenoord voetbalt absoluut niet meer zoals de eerdere wedstrijden dit seizoen. Met nog 25 minuten op de klok lijkt Feyenoord nu al in de overlevingsstand.

De onvrede zal ook komen vanwege het feit dat Heerenveen veel beter uit de kleedkamer is gekomen dan Feyenoord. In de eerste tien minuten van de tweede helft is Feyenoord al twee keer goed weggekomen. Ze zakken ver in op eigen helft, waardoor Heerenveen makkelijk kansen creëert. Feyenoord kreeg nog geen kans in de tweede helft.

Feyenoord kwam vlak voor rust op voorsprong dankzij Steijn. Een belangrijk moment voor hemzelf én Feyenoord. Steijn is veelbesproken bij Feyenoord nadat de aanvoerdersband werd afgepakt, maar hij laat nu van zich horen. Hij scoorde een typische Steijn-goal. Hij was op het juiste moment op de juiste plek en zet Feyenoord weer op voorsprong.

En dat is belangrijk want na de 1-0 van Feyenoord was het even alle hens aan dek voor het eigen doel. Heerenveen had een mooie aanval maar invaller Rivera kreeg de bal niet langs Wellenreuther. De bal bleef hangen in de zestien, maar Feyenoord kon net op tijd de bal wegwerken. Maar in de 42e minuut krijgt Feyenoord wel een treffer om de oren. Luuk Brouwers scoorde de 1-1 na wederom een mooie aanval. Heerenveen bijt knap van zich af.

Terwijl Feyenoord eerst nog op voorsprong kwam. Het eerste schot op goal in de wedstrijd is direct raak. Na een balverovering op het middenveld kan Feyenoord er ineens vrij makkelijk uit via Ueda. Hij steekt de opkomende Sauer richting goal en die bleef rustig. Beheerst schoof hij de bal in de linkerhoek van het doel.

Dat terwijl in de 27e minuut Ueda een mooie mogelijkheid voor Feyenoord om zeep hielp. Borges kon gevaarlijk de zestien inkomen en speelde Ueda aan. De Japanner zocht ruimte om te schieten maar vergat naar Steijn te kijken die vogelvrij stond op randje zestien. Ueda probeerde de bal nog te spelen, maar het was te laat. Een slap rolletje werd door Heerenveen weggewerkt.

Halverwege de eerste helft is de grootste kans voor Feyenoord een schot van Timber dat helemaal uit richting ging omdat de middenvelder uitgleed op het gladde veld. Of het nou aan het winterse weer ligt, of gewoon een stroeve start is na de winterstop: het niveau ligt bij beide ploegen niet denderend hoog. Er gaat vrij veel mis.

De wedstrijd startte met een opmerkelijk moment. Wellenreuther is de nieuwe aanvoerder en daar hoort dan een veldaanvoerder bij tijdens de wedstrijd. Zo stond Wellenreuther bij de toss voor de aftrap, maar Timber ook. Hij is dus boven derde aanvoerder Read, de eerste in de rij na Wellenreuther momenteel, verkozen. In de eerste tien minuten zijn er nog geen grote kansen gecreëerd. Wel moest Heerenveen al snel wisselen. Jacob Trenskow is geblesseerd naar de kant.

Een boel mensen hebben besloten om de fikse winterse omstandigheden in Heerenveen niet te trotseren. De tthuisvakken in het Abe Lenstra Stadion zijn betrekkelijk leeg deze zondag. Absoluut geen schande met een gevoelstemperatuur van -11. Tijdens de warming-up waren wat helden op het veld te zien met een korte broek en lage sokken. In het uitvak bij Feyenoord een mooi eerbetoon aan Coen Moulijn. De legende van Feyenoord overleed vandaag 15 jaar geleden.

