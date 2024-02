Etienne Vaessen over Myron Boadu: 'Ik had hem gewoon neer moeten trappen'

RKC-doelman Etienne Vaessen heeft zich opmerkelijk uitgelaten over Myron Boadu. De nieuwe aanwinst van FC Twente verbaasde de Waalwijkers om al na 68 seconden na zijn invalbeurt een doelpunt te maken. Vaessen vond dat hij had 'moeten neertrappen'.

Dat vertelde hij voor de camera van ESPN. De 28-jarige doelman had een onderonsje met de aanvaller die is overgekomen van AS Monaco. "Hoezo laat je die tweede bal er niet in gaan", zou Boadu gezegd hebben. Waarop Vaessen antwoordde: "Ik had je bij die goal gewoon neer moeten trappen." "Het was fifty/fifty en hij komt als gelukkigste uit de situatie. Het was hij of ik. Hij struikelt nog bijna over de bal heen", vervolgde hij zijn verhaal.

Ondanks de verliespartij was Vaessen nog redelijk positief over zijn ploeg. "Het was een van onze beste wedstrijden van het seizoen, vooral voetballend", vertelde hij. Maar met 3-0 verliezen zal niet lekker voelen. "Iedereen zegt: 'RKC kan leuk voetballen', maar uiteindelijk draait het gewoon om de punten."