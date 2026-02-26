AZ moet donderdagavond een blamage in de Conference League zien te voorkomen. In de return van de tussenronde tegen het Armeense FC Noah moeten de Alkmaarders een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsen. Een uitschakeling zou niet alleen pijnlijk zijn, maar ook passen in een langer rijtje van Nederlandse clubs die in Europa op schandalige wijze onderuit gingen. Hieronder lees je over vijf van dat soort ondergangen.

Feyenoord - AS Trencin

In de Europa League-voorronde van het seizoen 2018/2019 moest Feyenoord het in een tweeluik opnemen tegen het Slowaakse AS Trencin. Van tevoren leek het een vrij simpele tegenstander, maar de Rotterdammers sloegen tot tweemaal toe een modderfiguur.

Voor de heenwedstrijd reisde Feyenoord naar Slowakije af. Het duel werd echter niet afgewerkt in het eigen stadion van AS Trencin omdat deze te klein was. Daarom werd er uitgeweken naar Zilina. Dat bleek het toneel van een dramatische avond, waar Feyenoord totaal van de mat werd gespeeld. De Rotterdammers verloren met maar liefst 4-0 (!).

Een week later leek in De Kuip heel even de hoop terug te keren toen Eric Botteghin al vroeg de 1-0 maakte, maar de Slowaken sloegen vrijwel direct terug. Het werd uiteindelijk 1-1, waardoor Trencin met 1-5 over twee wedstrijden simpel doorging. Het tweeluik geldt sindsdien als een van de pijnlijkste vroege Europese exits van Feyenoord.

i Robin van Persie in het shirt van Feyenoord tegen AS Trencin in 2018.

FC Utrecht - FC Differdange

Als de FC Utrecht-fans op één tegenstander terugkijken met een beschamend gevoel, dan is dat wel het Luxemburgse FC Differdange 03. In de zomer van 2013 beleefde de Domstedelingen misschien wel de twee pijnlijkste avonden in het Europese voetbal, toen ze door een ploeg bestaande uit semi-profs uit de voorronde van de Europa League werden gegooid.

In de heenwedstrijd ging Utrecht op verassende wijze met 2-1 onderuit, waardoor de return in Stadion Galgenwaard gewonnen moest wonnen. Het leek er ook even op dat dit ging gebeuren, maar na een bizarre avond moest de ploeg van Jan Wouters vroegtijdig afscheid nemen van Europa.

Differdange kwam op voorsprong, maar Jacob Mulenga draaide het met een hattrick om naar 3-1. Toch ging het alsnog mis: Differdange kwam terug via Geoffrey Franzoni en Yannick Bastos, waardoor het 3-3 werd en Utrecht met een score van 4-5 over twee duels werd uitgeschakeld.

i Yannick Bastos heeft de 3-3 gescoord tegen FC Utrecht

AZ - Olympique Lyon

In principe is Olympique Lyon geen tegenstander waarbij je vooraf denkt dat het een makkie zal worden, maar hoe AZ in 2017 onderuit ging tegen de Franse club was van een ander niveau.

In de zestiende finales van de Europa League stond het tweeluik tegen Lyon op het programma. Op deze twee potjes kijken de Alkmaarders liever niet terug. Tijdens de heenwedstrijd in eigen huis ging AZ al onderuit met 1-4, waardoor de ploeg met een zware achterstand aan de return begon.

En die return in Lyon liep volledig uit de hand: AZ werd met 7-1 afgedroogd, met onder meer een hattrick van Nabil Fekir. Over twee duels werd het 11-2. Dat was niet alleen AZ's zwaarste Europese nederlaag ooit, maar ook een evenaring van de grootste Europese nederlaag van een Nederlandse club.

i Ridgeciano Haps na een tegendoelpunt.

PSV - NK Osijek

PSV stond in 2017 in de play-offs voor de Europa League, maar het Europese avontuur van de Eindhovenaren was van korte duur. In het tweeluik tegen NK Osijek, waar bijna niemand in Nederland tot dan toe nog niet van gehoord had, ging het pijnlijk mis.

In de heenwedstrijd in het Philips Stadion werd het startsein voor een uitschakeling gegeven. Door een benutte strafschop van Borna Barisic verloor PSV met 0-1, waardoor de ploeg met een vervelende uitgangspositie richting Kroatië moest afreizen.

In die klap in eigen huis kwamen ze niet te boven. Want ook de return ging met 1-0 verloren. Er werd destijds van een schande gesproken dat het Europese seizoen er al in augustus op zat. Mede omdat slechts anderhalf jaar ervoor in de Champions League nog met twee keer 0-0 werd gespeeld tegen het sterke Atletico Madrid.

i Teleurstelling bij Santiago Arias en Derrick Luckassen.

Ajax - FK Rostov

Een tegenstander waar in Amsterdam liever niet op wordt teruggekeken, is het Russische FK Rostov. Ajax moest het in de play-offs van de Champions League 2016/2017 opnemen tegen de Russen, die de hoofdstedelingen op harde wijze uitschakelde.

Het begon in de heenwedstrijd in eigen huis. Al vroeg kwam Ajax op achterstand. Ze trokken de stand nog wel gelijk dankzij een benutte strafschop van Davy Klaassen: 1-1. Ajax had kansen op meer, maar Rostov hield stand en vertrok met een prima uitgangspositie uit de ArenA.

Een week later ging het in Rusland volledig mis. Ajax speelde een belabberde wedstrijd en ging met 4-1 onderuit. Over twee duels werd het 5-2 en de Amsterdammers grepen daardoor voor het tweede jaar op rij naast een Champions League-ticket. Destijds werd er van een 'wanprestatie' gesproken.