Goed nieuws voor Vivianne Miedema. Haar club Manchester City heeft besloten om langer met de Oranje Leeuwin door te gaan. Op die manier voorkomen de Engelsen dat de sterke aanvaller komende zomer gratis vertrekt.

Het contract van Miedema liep tot de zomer van 2026. Manchester City had dus haast om de verbintenis van de international van Nederland te verlengen. Sinds januari mag ze officieel met andere clubs plaatsen, maar daar is dus niks van gekomen. Miedema ligt nu tot 2027 vast in Manchester. Op dit moment is ze aanwezig bij de Oranje Leeuwinnen in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Ierland.

'Hoogtepunten creëren'

"Ik ben blij op het veld en heel blij dat ik onderdeel ben van dit team en van de club", stelt de Oranje Leeuwin in een interview op de officiële website van haar club. "Hopelijk kunnen we de komende maanden nog meer hoogtepunten creëren, want we hebben al grote stappen gezet."

Ondanks dat het verlengen van haar contract pas vrij kort voor de uiterste datum is gebeurd, had Miedema altijd al het idee dat ze na dit seizoen nog niet klaar was bij The Citizens. " Onze voetbaldirecteur Therese (Sjögran, red.) kwam al vroeg in het seizoen naar me toe en zei: ''Ik weet dat het nog ver weg is, maar we willen je graag behouden.' Ik heb ook tegen haar gezegd dat er geen plek is waar ik liever ben dan bij City."

Nieuwe positie

Miedema staat bekend als één van de beste Nederlandse aanvalsters in de afgelopen jaren. Opmerkelijk genoeg speelt ze bij haar huidige club niet in de spits, maar juist als aanvallende middenvelder. En dat doet ze tot nu toe met verve.

Deze jaargang speelde ze al zestien keer voor de lichtblauwe formatie in de Engelse Women's Super League. Daarin was de voetbalster uit Hoogeveen al goed voor acht doelpunten en vijf assists. City gaat fier aan kop in de competitie. Daarin heeft de ploeg een voorsprong van acht punten op naarste concurrent en aartsrivaal Manchester United.

Carrière

Voor haar overstap naar Manchester City speelde Miedema voor Arsenal en Bayern München. Haar debuut maakte ze bij sc Heerenveen. Bovendien stond ze al 129 keer op het veld namens de Oranje Leeuwinnen, waarin ze een duizelingwekkende honderd doelpunten maakte. Het grijpen van de Europese titel met Nederland in 2017 is één van haar mooiste prestaties.