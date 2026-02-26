Het nieuws van Frenkie de Jong is hard aangekomen in de Nederlandse voetbalwereld. Met een nieuwe blessure richting het WK, is dat een flinke domper voor Oranje. Ondanks dat Frenkie de Jong een geweldige invloed heeft op Oranje, denkt ex-topinternational Ronald de Boer dat niet alle alarmbellen hoeven af te gaan. "Met de goede middenvelders die we hebben, zitten we gebakken."

Frenkie de Jong heeft een blessure opgelopen op de training van FC Barcelona meldt FC Barcelona donderdagmiddag. Dat nieuws komt in Nederland direct hard aan omdat men direct denkt aan de zomermaanden van 2026. Dan gaat bondscoach Ronald Koeman met zijn troepen naar het WK in Amerika, Mexico en Canada, en daar willen de supporters Frenkie natuurlijk maar wat graag bij hebben.

Frenkie mist oefeninterlands

Frenkie staat in ieder geval tot ná de oefeninterlands van eind maart aan de kant bij Barcelona. Dat betekent dat Koeman hem moet missen tegen Noorwegen en Ecuador. Geen ramp voor het WK dus, maar wel voor het middenveld bij de oefeninterlands. Daarbij is het ook nooit lekker om een blessure op te lopen richting de laatste maanden voor een WK.

Toch denkt Ronald de Boer dat Oranje zich niet te grote zorgen moet maken. "Frenkie de Jong in goede vorm missen, dat is natuurlijk een aderlating", stelt hij direct. "Maar we beschikken over een boel goede middenvelders bij Oranje met Quinten Timber, Ryan Gravenberch, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Tijjani Reijnders en als talent Luciano Valente", somt hij op. "Dat zijn echt heel goede middenvelders, die een gemis van Frenkie kunnen opvangen."

Memphis

Dat is ook precies wat de groep middenvelders in 2024 heeft gedaan. De Jong miste het EK in Duitsland wegens een enkelblessure. De Boer denkt niet dat De Jong nu gelijk terugdenkt aan die periode. "Ik denk dat hij vooral opgelucht is dat hij nú een blessure oploopt en niet over twee maanden. Hij heeft straks nog alle tijd om fit te raken, daarbij denk ik ook dat hij geen speler is die een lange aanloop nodig heeft om fit te blijven."

De oud-international van Oranje zou het een groter probleem vinden als een speler op een andere positie in het veld geblesseerd afhaakt, vlak voor het WK. "Als je nu een spits zou missen, Memphis bijvoorbeeld, dan heb je een groter probleem. Natuurlijk is Frenkie van onmiskenbare waarde, maar het is op te vangen. De andere middenvelders kunnen ook weer wat brengen. Hij moet gewoon fit raken en daarna ook fit blijven. Hij zal niet te vroeg moeten beginnen met revalideren", adviseert hij.

Oranje speelt in maart twee oefenduels in voorbereiding op het WK. Ze spelen op 27 maart tegen Noorwegen en een aantal dagen later tegen Ecuador op 31 maart. In juni vertrekt Oranje naar de Verenigde Staten waar zij in Kansas City hun basiskamp opzetten.

