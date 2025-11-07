John Heitinga werd donderdag ontslagen door Ajax na een matige seizoensstart in de Eredivisie. Mocht de trainer snel weer aan de slag willen, dan bestaat de mogelijkheid dat hij niet lang op een nieuwe uitdaging hoeft te wachten. De fans van Liverpool zouden hem dolgraag terug willen als assistent.

Afgelopen zomer werd Heitinga aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De oud-verdediger was op dat moment nog assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool, de club die hem weghaalde bij West Ham United waar Heitinga eerst assistent was. De fans van Liverpool baalden in de zomer al enorm van het vertrek van Heitinga. De assistent was zeer geliefd en stond bekend om zijn kundige trainingen bij de Engelse titelverdediger.

Heitinga kreeg donderdag echter het nieuws dat zijn periode als hoofdtrainer bij Ajax er al weer op zit. Met vijf overwinningen, vijf remises en vijf nederlagen zijn de resultaten niet goed genoeg om op voort te borduren. De Telegraaf schetste al dat Heitinga mogelijk wel door kan gaan in een rol als assistent bij de Amsterdammers, maar een terugkeer naar Liverpool lijkt ook niet uitgesloten.

Liverpool

Van hernieuwde interesse van de Engelse club lijkt vooralsnog geen sprake. Ook omdat Giovanni van Bronckhorst werd aangesteld als opvolger van Heitinga binnen de staf van Arne Slot. Toch zijn de fans van Liverpool unaniem. Zij zouden Heitinga dolgraag terugzien. "Heitinga zou al op een vliegtuig terug naar Liverpool moeten zitten om door te gaan met waar hij is gebleven met Slot", roept een supporter. "Kunnen we Heitinga terugbrengen bij Liverpool? Hij is hier altijd welkom", roept weer een ander. Dit is maar een greep uit de honderden berichten van Liverpool-fans die de oud-assistent graag terugzien.

Heitinga should be on the plane heading back to Liverpool to continue where he left off with Arne Slot. We don't want a league winning assistant jobless out there. Thank you for your attention to this matter LFC board. — Lofty Gilead (@Makhanu_Kev) November 6, 2025

In de media van Liverpool worden vooral de zorgen geuit over de twee Liverpool-spelers die op huurbasis bij Ajax spelen. This is Anfield vraagt zich bijvoorbeeld sterk af wat het perspectief van James McConnell en Vitezslav Jaros nog is nu Heitinga vertrokken is.

Het fanmedium Anfield Watch spreekt zich ook uit over de situatie van McConnell en Jaros. Er wordt afgevraagd of zij niet gelijk terug naar Engeland moeten, met mogelijk Heitinga erbij. "Liverpool moet nu snel handelen. Brengen ze Heitinga terug en roepen ze McConnell en Jaros ook gelijk terug naar de club?"