Een ex-jeugdtrainer van Vitesse heeft bekend expliciete seksueel getinte berichten gestuurd te hebben naar een minderjarig meisje. De 41-jarige Marc H. hoorde bij afwezigheid donderdag de strafeis. Het Openbaar Ministerie (OM) wil geen celstraf, maar wel een lange taakstraf tegen de voetbaltrainer.

Het OM heeft voor de rechtbank in Breda een taakstraf van honderd uur geëist tegen voormalig jeugdtrainer Marc H. (41) van de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Hij heeft bekend dat hij in september vorig jaar een minderjarig meisje van destijds 16 jaar expliciete seksueel getinte WhatsApp-berichten stuurde. Het slachtoffer trainde bij de voetbalschool van H. in Eindhoven en kreeg privéles van hem. Vitesse stuurde de in opspraak geraakte jeugdtrainer in juli weg. H. trainde bij Vitesse het hoogste jeugdteam.

'Constante angst en onzekerheid'

De verdachte was donderdagmiddag niet aanwezig bij de behandeling van zijn zaak en was daartoe ook niet verplicht. Zijn advocaat legde uit dat H. "een constante angst en onzekerheid ervaart" door de strafzaak en de media-aandacht. H. had een brief naar de rechtbank gestuurd. "Hij is niet alleen zijn baan kwijt, maar ook zijn passie", zei zijn advocaat. "Hij leefde voor voetbal. Inmiddels is hij tot de realiteit gekomen dat voetbal geen optie meer voor hem is."

Zoenen

H. benaderde het slachtoffer op een zaterdagavond via WhatsApp over een training. Daarna kreeg het gesprek snel een andere wending, vertelde de officier van justitie. H. vroeg zijn leerling wat ze van zijn leeftijd vond en of ze met hem wilde zoenen. Ze probeerde een signaal af te geven door te antwoorden dat ze een "lelijke dikke pyjama droeg", maar hij negeerde de hint en bleef chatten over seksuele handelingen en vroeg of ze wilde videobellen. Tot slot spraken ze af het gesprek te wissen. Dat deed het slachtoffer, maar niet voordat ze al scrollend een video maakte van de conversatie. Die deelde ze met de politie.

Geen aangifte, toch vervolging

Het slachtoffer deed geen aangifte. "Ze gaf aan dat ze zich erg ongemakkelijk voelde en dat ze om die reden niet meer wilde trainen", zei de officier. Justitie besloot H. zonder aangifte te gaan vervolgen. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak.