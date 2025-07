Vitesse heeft per direct afscheid genomen van jeugdtrainer Marc H.. Hij wordt ervan verdacht dat hij een meisje van zestien 'seksueel benaderde' en is deze week opgepakt door de politie. De trainer van de Onder 19 van de Arnhemse club is nu per direct op straat gezet. Vitesse nagelt hem wel volledig aan de schandpaal door het gebruik van zijn volledige naam.

In Nederland is het gebruikelijk dat verdachte personen tijdens een zaak met alleen de eerste letter van hun achternaam in de media verschijnen. Dit om enige voorzichtigheid en privacy te bieden. Immers: iemand is pas schuldig als het is bewezen, maar het internet is keihard. Eenmaal online te vinden, kun je berichten niet meer zomaar ongedaan maken. In het persbericht van Vitesse kiest de club er echter voor om de hele achternaam van Marc H. te gebruiken.

'In opspraak geraakt'

'Vitesse werd dinsdagavond 8 juli geconfronteerd met het nieuws dat de trainer van O19 in opspraak is geraakt. Naar aanleiding daarvan heeft vandaag een gesprek plaatsgevonden met als uitkomst dat er direct een einde aan de samenwerking komt. Vitesse zal nu op zoek gaan naar een nieuwe trainer voor Vitesse O19', schrijft de club in een statement. In de kop van het artikel op de website én op de sociale kanalen wordt March H. met zijn volledige naam genoemd.

Onschuldig tot tegendeel is bewezen

De oud-speler (40) van Heracles, ADO Den Haag, Willem II, Roda JC en Helmond Sport werd eerder deze week opgepakt omdat de politie hem ervan verdenkt een minderjarig meisje seksueel te hebben benaderd. Hij zou haar hebben leren kennen via zijn eigen voetbalshow en diverse seksueel getinte berichten te hebben gestuurd. Volgens de officier van justitie heeft de voormalig voetballer inmiddels bekend de berichten te hebben verstuurd. De rechtszaak gaat pas op 2 oktober weer verder. Tot die tijd is hij onschuldig tot het tegendeel is bewezen volgens de Nederlandse wet.

'Heel goed gedaan'

Volgers van de club zijn blij met de beslissing van Vitesse om Marc H. te ontslaan. "Heel goed gedaan, weg met zulke gasten", reageert iemand op sociale media. "Voor het eerst in 15 jaar adequaat gehandeld", zegt een ander met de verwijzing naar de bestuurlijke wanorde bij de noodlijdende club in de Keuken Kampioen Divisie. Veel andere fans noemen de beslissing 'terecht' en 'de enige juiste'.