Tim Krul heeft in een podcast van het Engelse TalkSport exclusieve details gedeeld over iconische keeperswissel van Louis van Gaal tijdens het WK 2014. De doelman deelt dat de bondscoach woest was op Jasper Cillessen en zijn reactie na de meeste iconische wisselbeurt uit de Nederlandse voetbalhistorie.

Voor veel voetbalfans zal het moment nog altijd in het geheugen gegrift staan. Nederland speelde in de kwartfinale van het WK 2014 tegen het verrassend sterk presterende Costa Rica. Na 120 minuten wist Oranje ook het verschil niet te maken en dus volgden er strafschoppen, maar bondscoach Van Gaal deed vlak voor het eind van de verlenging iets wel heel opvallends. Hij wisselde plots zijn doelman Cillessen voor de reservekeeper Tim Krul.

Achteraf vertelde Van Gaal dat hij dit deed omdat Krul de betere penaltykeeper was. Schoorvoetend trapte Cillessen tegen een paar bidons aan en nam hij plaats op de bank, maar de wissel van de coach bleek een meesterzet. Krul hield twee strafschoppen van de Costa Ricanen tegen, waardoor Oranje de halve finale haalde. Krul werd de held van Oranje, maar ondertussen was Van Gaal al erg ontevreden over de reactie van Cillessen.

#OTD in 2014, goalkeeper Tim Krul was subbed on by Louis van Gaal for a World Cup penalty shootout against Costa Rica



...and absolutely bossed it 🙌🇳🇱pic.twitter.com/zRflNGf9X0 — FourFourTwo (@FourFourTwo) July 5, 2023

Ontmoeting in penthouse Van Gaal

Krul, de doelman die onlangs zijn pensioen als keeper aankondigde, deelt nu dat Van Gaal de dag na de kwartfinale alle keepers uitnodigde in zijn penthouse. Cillessen, Krul en tweede keeper Michel Vorm kregen een gesprek met de coach vanwege het gedrag van eerstgenoemde. Van Gaal vond dat Cillessen zijn reactie ontoelaatbaar was. "Van Gaal zei: 'Als je ooit nog eens zo respectloos naar mij toe doet voor het oog van de hele wereld, dan speel je nooit meer voor mij.' Cillessen knikte ja en amen en bood zijn excuses aan", vertelde Krul over de strekking van de ontmoeting.

Ook vertelt Krul dat Cillessen helemaal niets wist van het plan om van keeper te wisselen bij strafschoppen. Alleen Krul zelf wist dat hij erin zou komen als een penaltyserie de wedstrijd moest beslissen. In de halve finale keepte Cillessen wel de penaltyreeks tegen Argentinië. Dit om de doodeenvoudige reden dat Van Gaal geen wissels meer had en Krul dus niet in kon brengen. Nederland verloor de serie en werd in de halve finale van het WK uitgeschakeld.