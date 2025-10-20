De spanning nam de afgelopen flink toe toen het bekend werd dat Louis van Gaal maandag een persconferentie zou gaan beleggen. Het zorgde natuurlijk direct voor speculaties over een terugkeer als trainer, maar Van Gaal kwam met iets anders op de proppen.

Het Nederlandse Instagram-account van 433, dat door meer dan twee miljoen mensen gevolgd wordt, plaatste afgelopen week plotseling een opvallend bericht. Van Gaal zou op maandag tijdens een persconferentie met 'mega nieuws' op de proppen komen. De geruchten namen daarop toe over een mogelijke rentree als coach, maar maandag werd duidelijk dat het om iets heel anders ging.

Opvallende aankondiging Van Gaal

Van Gaal las namelijk de drie namen op van de dj's die later dit jaar voor Serious Request in het Glazen Huis gaan zitten. Bij die actie wordt er ieder jaar geld ingezameld voor een goede doel en dit jaar is dat Spieren van Spieren. Van Gaal is al jarenlang een ambassadeur van dat goede doel. Hij mocht dan ook bekendmaken dat 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer in een week lang in het huis in Den Bosch worden opgesloten.

De voormalig bondscoach werd later op de dag ook nog gebeld door de radiozender. Hij gaf daar op geheel eigen wijze advies aan de radiomakers over hoe ze de actie tot een succes kunnen maken. "Ze moeten weten waarvoor ze het doen. Er moet samenspel zijn met elkaar, maar ook met de mensen in het land. Daar gaat het om, want we moeten de mensen in het land laten bewegen voor het goede doel. En dan moeten ze weten waarom ze dat moeten doen."

Ambassadeur

Van Gaal zet zich al jarenlang in voor Spieren voor Spieren en dat is niet zomaar. "Als gymnastiekleraar en later als coach weet ik hoe belangrijk spieren zijn. Al die spelers die ik heb mogen begeleiden zijn ooit kind geweest met gezonde spieren. Zij kunnen laten zien wat je daarmee kunt, dat is fantastisch."

Niet iedereen heeft dat geluk volgens de voormalig toptrainer: "Als ik dan al die kinderen zie, die bijna niets meer kunnen, hoe strijdvaardig ze zijn en hoe sterk die in hun hoofd zijn. Dan kan ik niet anders dan alles doen wat in mijn macht ligt om deze beweging kracht bij te zetten."