Ex-topvoetballer Eden Hazard geniet van biertje na zware toertocht op fiets

Eden Hazard geniet van zijn voetbalpensioen. De 33-jarige voormalig topvoetballer probeert ook andere sporten uit. Hij haalde zijn koersfiets uit de schuur en reed de Gran Fondo Mallorca uit. Dat is geen makkie.

De Gran Fondo Mallorca is een wielerwedstrijd voor fietsliefhebbers die liefst 225 kilometer lang is. Na afloop trakteerde hij zich op een koud biertje. Op foto's is te zien hoe de ex-voetballer van Lille, Real Madrid en Chelsea kapot over de finishlijn kwam. "Het is nu tijd om te relaxen", schrijft hij op Instagram.

Eden Hazard completed the 225 kilometers of Grand Fondo Mallorca on his CUBE bike 👏 pic.twitter.com/2Wj3TSE9za — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 26, 2025

Belgische wielerploeg

Hazard heeft niet zomaar besloten om ruim 200 kilometer te fietsen. Begin juni trotseerde de ex-aanvaller de mythische Mont-Ventoux. De Belgische wielerploeg Intermarché-Wanty deelde trots de beelden van Hazard op hun sociale media. De voormalig Rode Duivel reed namelijk op een CUBE, de fiets waar ook de Belgische profs oprijden.

Loopbaan Eden Hazard

Hazard begon zijn loopbaan bij het Franse Lille, waar hij tussen 2007 en 2012 furore maakte. In 2012 vertrok hij voor 35 miljoen euro naar Chelsea. Met die club won hij tweemaal de landstitel en tweemaal de Europa League. In 2018 vertrok hij voor dik 120 miljoen euro naar Real Madrid.

Hij kwam in vier jaar tijd slechts tot 75 wedstrijden, maar won wel de Champions League en was twee keer de beste van Spanje. Hazard werd gezien als een van de grootste flops in de historie van Real Madrid. Hij kwam slechts tot zeven doelpunten voor de Madrilenen. In 2023 verscheurde Real Madrid met toestemming van Hazard het miljoenencontract.

Drie maanden later hing Hazard op slechts 31-jarige leeftijd onverwachts zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Hij kwam daarnaast tot 126 interlands voor het Belgische nationale team.