Eljero Elia heeft zeer triest privénieuws gedeeld. De oud-profvoetballer maakte bekend dat zijn vader is overleden. Dat laat hij weten via zijn sociale media-kanalen.

De oud-international (38) plaatste enkele dagen geleden een foto van zijn vader op Instagram. Woensdag deelde hij een rouwkaart van Hesdy Stanley Elia, die op 79-jarige leeftijd is overleden. "Mensen die afscheid willen nemen zijn welkom", schrijft de voormalig voetballer. Zijn vader overleed afgelopen zondag.

Steun van ex-voetballers

Dinsdag plaatste Elia een foto van een piepjonge Eljero met zijn vader. "Hesdy Elia. Een man die vader zijn tot kunst verlief. Altijd klaarstaan, altijd liefde geven, aandacht en alles wat het leven rijk maakt. Je was mijn grootste geschenk." Enkele (voormalig) profvoetballers als Ola John, Denzel Gravenberch en Bilal Basacikoglu betuigen onder die foto hun medeleven.

Carrière van Eljero Elia

De voormalig buitenspeler speelde als talent in de jeugd bij Ajax, maar maakte zijn profdebuut bij ADO Den Haag in 2004. Vervolgens speelde hij achtereenvolgens voor FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord, Istanbul Basaksehir, FC Utrecht en wederom ADO Den Haag.

Elia speelde ook in 2010 in de WK-finale namens Nederland tegen Spanje. Hij kwam als invaller binnen de lijnen voor Dirk Kuyt. In totaal zou hij dertig interlands voor Oranje spelen en twee keer scoren.

