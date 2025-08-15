Voormalig topvoetballer Eljero Elia heeft openhartig gesproken over zijn tijd als prof. De ex-Oranje-international verdiende veel geld bij clubs als HSV, Juventus en Southampton, waar zijn 'vrienden' misbruik van maakte. "Ze zijn opzoek naar status."

De inmiddels 38-jarige Elia speelde jarenlang in het buitenland en dat levert veel centen op. Als jonge voetballer die plots veel geld verdient, ligt afleiding op de loer. Clubs, dure reizen, vrouwen en... vrienden die een graantje mee willen pikken. "Ik kwam er pas op latere leeftijd achter."

Slangen

De 30-voudig international voor het Nederlands elftal was 26 á 27 jaar oud toen hij door had dat een groot gedeelte van zijn vrienden vooral om zijn geld en status gaven. "Dan zie je welke mensen slang zijn en welke niet", vertelt hij in de podcast Grof Geld. "Ik had het gezien bij bepaalde vrienden die ik had. Die hebben jou natuurlijk nodig om dingen te kunnen betalen. Dan gaat het om eten bijvoorbeeld of om een VIP-entree."

Elia is vader van vier kinderen. Dat veranderde zijn leven. "Dan ga je niet meer met die jongens op straat hangen. Dan ga je niet meer met ze chillen. Want je wil je thuissituatie gewoon rustig houden." Het bleek ook een omslagpunt te zijn in zijn vriendengroep.

"Dan ga je niet meer met die jongens om en dan gaan ze naar de volgende die ook een bepaalde status heeft. Gaan ze daar rondhangen. En dan denk je van wacht even, ging jij met mij om om van mij te profiteren?"

'Dan zie je wie écht is'

"En dan zie je pas echt welke jongens echt met je zijn", vertelt hij verder. Hoeveel vrienden zijn er dan overgebleven? "Twee. Dat was eerst een groep van bijna 10-15 man. Met twee van hen spreek ik nog dagelijks. Met de rest spreek ik eigenlijk niet meer. Natuurlijk leer je weer nieuwe mensen kennen, maar uit zelfbescherming laat je die niet meer zo dichtbij. Je houdt ze op een bepaalde afstand, omdat je weet wat je in het verleden hebt meegemaakt."

Officieel is Elia nog niet gestopt als voetballer. in 2022 stopte hij als profvoetballer bij ADO Den Haag, maar dook twee jaar later op bij de Haagse amateurclub FC Skillz. Sinds dit jaar speelt hij voor SV Madestein, ook een amateurclub uit Den Haag.