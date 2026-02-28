Dirk Kuijt doet het als trainer van FC Dordrecht aardig in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag had de club zelfs de kans om zich te plaatsen voor de nacompetitie. Maar het ticket ging naar Willem II.

Willem II verzekerde zich van een plek in de nacompetitie na een 3-0-zege bij FC Emmen. De ploeg uit Tilburg profiteerde in de periodestrijd van een misstap van FC Dordrecht.

De formatie van trainer Dirk Kuijt stond voor de speelronde op de eerste plaats in de periode, maar speelde gelijk bij Jong PSV (1-1). De beloftenploeg staat op de vierde plaats in de eerste divisie.

Zuur

Kuijt, voormalig speler van onder meer Feyenoord, Liverpool en Oranje, was erg teleurgesteld na de vrijdagse speelronde. Tegen ESPN zei hij: "We hadden hem moeten pakken. Maar dat hebben we niet gedaan. Dat is een heel zuur gevoel. Maar dat hoort ook bij voetbal. Ik denk dat we de kansen gehad hebben, zeker in de tweede helft. Dan doet het nóg meer pijn."

De voormalig topaanvaller heeft het gevoel dat er meer in had gezeten. Anderzijds verwijt hij zijn mannen geen gebrek aan strijdlust en beleving. "Ik kan mijn team niets verwijten, qua passie, inzet en alles geven tot het einde", zegt hij. "Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen en moeten. Maar de jongens hebben er echt alles aan gedaan."

Doodziek

Dat zijn spelers duidelijk lieten blijken dat ze kapot zijn vanwege het mislopen van de periodetitel begrijpt hij en juicht hij juist toe. "Dat moet ook", stelt hij. "Want dit is een kans. Het is acht jaar geleden dat FC Dordrecht een periode heeft gewonnen. Als je hem dan niet pakt, moet je ook doodziek zijn. Anders heb je een probleem met mij. Maar dat zijn ze zeker."

Lastig begin

Kuijt kende een lastig begon van zijn loopbaan als coach. Bij ADO Den Haag oest hij binnen een half jaar vertrekken en bij het Belgische Beerschot promoveerde hij, maar ging het een jaar later mis op het hoogste niveau. Mede door bestuurlijke chaos was degradatie niet te voorkomen.

"In de wereld van het voetbal moet je je altijd bewijzen", zei Kuijt in de zomer van 2025 tegen Sportnieuws.nl. "Er wordt soms veel gezegd en geschreven over mij, wat mensen van mij vinden. De mensen waar ik mee werk, dáár spreekt veel vertrouwen uit."