FC Dordrecht en Feyenoord hebben elkaar gevonden in een opvallende huurconstructie. Trainer Dirk Kuijt verwelkomt een jonge verdediger uit Rotterdam, die hij ook buiten het voetbal goed kent. Het gaat namelijk om zijn neefje, dat in Dordrecht de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen in de tweede seizoenshelft.

Het betreft Jan Plug, die het seizoen op huurbasis afmaakt bij FC Dordrecht. De twintigjarige verdediger komt over van Feyenoord, waar hij recent nog zijn contract verlengde tot medio 2028. Daarmee onderstreept de Rotterdamse club het vertrouwen in zijn toekomst.

Directe versterking voor FC Dordrecht

Plug maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord en kwam dit seizoen meerdere keren in actie in de Eredivisie. Ook op Europees niveau deed hij al ervaring op: in de Europa League viel hij recent nog in tegen onder meer Real Betis en Sturm Graz. Toch bleef structurele speeltijd dit seizoen beperkt.

Voor FC Dordrecht betekent de komst van Plug een directe versterking voor de defensie. De club ziet in hem een speler die meteen iets kan toevoegen in de tweede seizoenshelft van de Keuken Kampioen Divisie. Binnen het elftal van Kuijt ligt een duidelijke rol voor hem klaar, waarbij hij de kans krijgt om wekelijks minuten te maken.

Jan Plug komt niet voor in de plannen bij Feyenoord

Voor Plug zelf is de tijdelijke overstap vooral een sportieve keuze. Onder trainer Robin van Persie kwam hij bij Feyenoord minder voor in de plannen, waardoor het zoeken naar speeltijd prioriteit kreeg. Dordrecht biedt hem die mogelijkheid, terwijl hij binnen het samenwerkingsverband tussen beide clubs nauwlettend gevolgd blijft worden.

Opvallend is dat Plug de afgelopen periode ook werd gelinkt aan andere clubs, zowel in Nederland als in het buitenland. Toch viel de keuze uiteindelijk op FC Dordrecht, mede door het heldere sportieve perspectief en de vertrouwde omgeving. Zo is de huurdeal niet alleen bijzonder door de familieband, maar vooral bedoeld als stap vooruit in de ontwikkeling van een Feyenoord-talent.

FC Dordrecht kan de komst van Plug goed gebruiken. Waar De Schapenkoppen vorig seizoen nog meedraaiden in de bovenste regionen, begon de ploeg van Kuijt dit seizoen moeizaam. Inmiddels is Dordrecht bezig aan een opmars op de ranglijst en zorgt de komst van Plug voor extra kwaliteit binnen de selectie. Het doel voor Kuijt en zijn mannen is duidelijk: het bereiken van de play-offs.

