Ex-topspeler Neymar heeft een historisch slechte wedstrijd met zijn ploeg Santos gespeeld. De 33-jarige Brazilliaan leed de grootste thuisnederlaag in de clubgeschiedenis. In tien minuten incasseerde de ploeg liefst vier goals.

Santos is zondagmiddag in eigen huis op schokkende wijze afgedroogd door Vasco da Gama in de twintigste speelronde van de Braziliaanse Serie A. De ploeg van Nuno Moreira won met een ongelooflijke 0-6. In het Morumbi-stadion was Santos een complete ramp en leed Neymar de grootste nederlaag uit zijn carrière, nog erger dan de 4-1 die Celta de Vigo Barcelona in september 2015 toebracht.

De droommiddag van Vasco da Gama begon in de 18e minuut toen Lucas Piton scoorde na een assist van de Portugees Nuno Moreira. Het eerste kwartier na rust was echter desastreus voor Santos. In die periode maakten David (52'), Coutinho (54' en 62'), Rayan (60', penalty) en Tchê Tchê (68') gehakt van de thuisploeg en liepen de bezoekers uit naar een ongekende monsterscore.

Blessureleed

Na seizoenenlange blessureleed lukt het Neymar eindelijk weer om meerdere wedstrijden achter elkaar te voetballen. De grote verliespartij tegen Vasco da Gama was zijn zevende wedstrijd op rij. Santos is geen hoogvlieger meer in de Braziliaanse Série A, maar wel dé club van Neymar. Hij vertrok eerder dit jaar vanuit Al-Hilal terug naar Brazilië.

Neymar speelde van 2009 tot en met 2013 voor Santos voordat hij voor 88 miljoen euro gekocht werd door FC Barcelona. De 128-voudig Braziliaans international speelde 244 wedstrijden voor Santos, waarin hij een kleine 142 keer het doel trof. Dit seizoen heeft Neyman drie doelpunten in het net liggen.

Depay

De Série A wordt steeds interessanter voor (voormalig) topvoetballers die niet uit Brazilië komen. Zo is Oranje-international sterspeler voor Corinthians en staat ex-Crystal Palace-speler Yannick Bolasie bij Cruzeiro.