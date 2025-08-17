Memphis Depay verrast met opmerkelijke nieuwe carrière

Dat Memphis Depay zich naast zijn voetbalcarrière bezighoudt met muziek, vooral met rappen, is algemeen bekend. Maar op Instagram laat de aanvaller zien dat hij nóg een muzikale hobby heeft: hij deelt een foto waarop hij achter een DJ-booth te bewonderen is.

De voetballer kreeg het afgelopen dinsdag nog zwaar te verduren. Hij was met Corinthians op bezoek bij Juventude. De 102-voudig international probeerde in die wedstrijd middels een volley te scoren, maar een verdediger van Juventude wilde dat voorkomen, waarbij hij, met zijn noppen de scheen van Depay pijnlijk leek te raken. Daardoor scheurde zijn sok én een stuk huid op zijn scheenbeen open, met pijnlijke beelden als gevolg.

Neymar, jetski, DJ en lege flessen wijn

Enkele dagen later lijkt de spits zich nog te bekommeren om de pijnlijke blessure. Op Instagram deelt hij een aantal opvallende foto's, vermoedelijk genomen afgelopen zomer. De voetballer heeft – zo is te zien – bepaald niet stilgezeten tijdens zijn vrije dagen. Zo is hij onder meer uit eten geweest met vrienden, maakte hij een ritje op een jetski en zocht hij zijn goede vriend en Braziliaanse ster Neymar op, met wie hij innig omhelzend op de foto staat.

Opvallend is ook de hoeveelheid alcohol die in beeld komt: op een video zijn tientallen lege flessen wijn te zien. Het lijkt erop dat Depay heeft meegedronken, al zal hij daarbij ongetwijfeld hulp hebben gehad van de grote groep aanwezigen. Het meest in het oog springt echter een foto waarop hij achter een draaitafel staat. Wellicht ruilt hij het rappen in voor een nieuwe muzikale richting en droomt hij nu van een carrière als DJ.

Kritiek op muzikale carrière vanuit Brazilië

Of de fans van Corinthians blij zijn met de foto, valt te betwijfelen. Depay kwam onlangs onder vuur te liggen bij zijn club. De fans waren van mening dat hij te druk bezig was met nieuwe muziek maken en geld verdienen, in plaats van alles te geven voor de club. 'Depay, je bent helemaal geen idool', viel te lezen op een spandoek dat werd opgehangen bij de club.