Rafael van der Vaart is geen fan van Matej Kovar. De doelman van de Eindhovenaren speelde de laatste wedstrijden van zijn club een aantal ballen riskant in op zijn verdedigers en de analist adviseert hem om daarmee te stoppen.

Volgens Van der Vaart is Kovar absoluut niet goed genoeg als je kijkt naar zijn voetballende kwaliteiten. “Je wordt niet voor niets keeper, hè. Die kan er gewoon geen klote van aan de bal”, is Van der Vaart glashelder bij Studio Voetbal van de NOS. Kovar speelde in de wedstrijd van PSV tegen NAC zaterdag (2-2) een aantal ballen nogal riskant in, waardoor zijn verdedigers bij momenten in de problemen kwamen.

Van der Vaart zag het ook tegen Newcastle United meermaals misgaan met Kovar en zijn verdedigers. De Champions League-wedstrijd ging met 3-0 verloren, mede door een aantal fouten in de defensie. “Hij speelt elke keer iemand in, tegen Newcastle ook. Waarschijnlijk moet hij dat, maar daar zou ik heel snel mee stoppen.” Van der Vaart merkt op dat PSV met deze tactiek ‘zichzelf in de problemen brengt’.

Kovar is sinds dit seizoen de eerste doelman van PSV. De Tsjechische keeper werd in eerste instantie gehuurd van Bayer Leverkusen, maar de Eindhovenaren hadden na een half seizoen genoeg gezien. De optie tot koop werd gelicht en Kovar is nu officieel eigendom van PSV. De 25-jarige doelman staat nog tot de zomer van 2030 onder contract bij de titelverdediger in de Eredivisie.

Nick Olij

In de voorbereiding op het huidige seizoen wist Kovar de concurrentiestrijd te winnen van Nick Olij. Ook hij werd afgelopen zomer aan de selectie toegevoegd nadat hij over werd genomen van Sparta. Olij heeft echter nog geen Eredivisie-duel voor de Eindhovenaren gespeeld en moest in de eerste seizoenshelft zijn PSV-debuut maken voor de beloften. Inmiddels revalideert de doelman van een blessure.

