Drama compleet voor PSV-keeper: 'Dit nieuws komt hard aan'

Nick Olij beleeft een groot drama bij PSV. De keeper, die in de beker in actie zou mogen komen voor de landskampioen, is dusdanig zwaar geblesseerd geraakt dat hij er maandenlang uitligt. Dat bevestigt de club op de eigen website.

De gewonnen bekerwedstrijd tegen de amateurs van GVVV zou het debuut voor Olij (30) betekenen in de hoofdmacht van PSV. De doelman kwam afgelopen zomer over van Sparta, maar speelde nog niet. Vlak voor het bekerduel raakte hij echter geblesseerd aan zijn lies. Uit medisch onderzoek is nu gebleken dat hij er maanden uit ligt.

'Dit nieuws komt hard aan'

"Dit nieuws komt hard aan", zegt Olij. "Het heeft geen zin om hier lang van te balen. De knop gaat snel om. Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik in de afgelopen dagen heb ervaren en ga keihard aan de slag om zo snel mogelijk weer op het veld te staan."

Kovar en jeugdproduct

Bij PSV is de Tsjech Matej Kovar al het hele seizoen de nummer 1 doelman bij PSV. Olij had alleen kans op speelminuten in de beker of bij een blessure van zijn concurrent. Door het langdurig uitvallen van Olij heeft PSV naast Kovar nu alleen nog Niek Schiks bij het eerste zitten. Hij is een 21-jarig product uit eigen jeugd.

Bijna winterstop

PSV sluit komend weekend de eerste seizoenshelft af met een wedstrijd tegen FC Utrecht. Daarna is het winterstop en werkt de nummer 1 van de Eredivisie richting de Champions League, waar de ploeg van Peter Bosz nog moet strijden om door te gaan naar de tussenronde.

Geen Oranje, geen WK?

Olij was in zijn Sparta-tijd nog in beeld als keeper bij Oranje, maar sinds zijn overstap en het bijbehorende bankzitten in Eindhoven, hoefde bondscoach Ronald Koeman hem niet meer te hebben. Het is dus hoogst onzeker of hij naar het WK voetbal kan. Koeman koos tot dusver voor Bart Verbruggen, Mark Flekken en Robin Roefs in de selectie van Oranje.

