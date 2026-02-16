Het avontuur van John Heitinga bij Tottenham Hotspur heeft welgeteld één maand en één dag geduurd. Op 15 januari werd de voormalig trainer van Ajax aan de staf van Spurs-trainer Thomas Frank toegevoegd als assistent. Sinds zijn komst ging het echter nog verder bergafwaarts met de club uit de Premier League. Volgens het statement van de club is het vertrek in 'goed overleg' gegaan.

Degradatie dreigt nu echt voor Tottenham, dat vorig jaar nog de Europa League won. Frank werd al ontslagen en Heitinga was pas net als zijn assistent naar de club gekomen. Zijn toekomst in Noord-Londen hing ook aan een zijden draadje, maar de club wilde wel met hem verder. Igor Tudor werd ondertussen als interim-trainer aangesteld ter vervanging van Frank en Heitinga mocht blijven, maar hij besloot zelf een andere weg te gaan.

In een statement van de club valt te lezen dat er inderdaad nog een plek voor Heitinga was weggelegd. " John heeft dit verzoek zorgvuldig overwogen en beschouwt het gebaar van de club als een blijk van groot respect en waardering. Na grondige overweging heeft John besloten om de club op dit moment te verlaten", schrijft de club.

Degradatie

Zo komt er na één maand en één dag al een einde aan het avontuur van Heitinga bij de gevallen topclub, die zestiende staat in de Premier League. De voorsprong van de club van Oranje-internationals Micky van de Ven en Xavi Simons staat maar vijf punten boven de degradatiestreep. Op 16 februari kwam het nieuws van het vertrek van Heitinga naar buiten.

Nieuw avontuur

Dat heeft alles met de komst te maken van de nieuwe trainer Tudor én de trainer die in de zomer zal volgen. " Met de aanstelling van een interim-manager en de waarschijnlijkheid dat een nieuwe hoofdtrainer voor de lange termijn zijn eigen staf meebrengt, is hij van mening dat het de meest transparante en professionele beslissing is om zijn tijd bij Tottenham nu te beëindigen."

Ontslagen bij Ajax

Tottenham bedankt Heitinga voor zijn inzet in de afgelopen maand. " Hoewel de samenwerking kort was, was deze intensief en zeer positief. John blijft dankbaar voor de professionaliteit, ambitie en steun binnen de organisatie. Beide partijen gaan in goede harmonie uit elkaar en zullen contact houden over mogelijke toekomstige mogelijkheden.”

In het begin van dit seizoen werd Heitinga nog bij Ajax ontslagen als hoofdtrainer na tegenvallende resultaten. Assistent Fred Grim nam sindsdien zijn taken over.

