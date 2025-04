Ex-wereldkampioen Paul Pogba openhartig in schokkend interview: 'Ik was gesloopt'

Paul Pogba heeft zijn boekje opengedaan over de afgelopen tijd. De 32-jarige Franse middenvelder heeft flink wat tegenslagen te verwerken gehad. Hij onthulde hoe zwaar deze tijd voor hem is geweest.

Pogba testte in september 2023 positief op testosteron, een verboden spierversterkend middel. Dat gebeurde bij een dopingcontrole na een wedstrijd tegen Udinese. Twee maanden later werd die uitslag bevestigd bij een contra-expertise. De Franse voetballer werd in februari 2024 voor vier jaar geschorst, maar die straf werd door sporttribunaal CAS teruggebracht naar achttien maanden.

Meevaller voor Paul Pogba: schorsing vanwege dopinggebruik extreem ingekort De Franse voetballer Paul Pogba was voor vier jaar geschorst vanwege het gebruik van doping. Die straf is verlaagd naar achttien maanden. Daardoor mag hij in maart 2025 weer het veld op.

Als de duur van zijn schorsing niet werd teruggebracht, was zijn carrière naar alle waarschijnlijkheid al ten einde geweest. “Als ze me vier jaar van het voetbal hadden afgepakt, was ik gestopt. Ik wilde het niet publiekelijk zeggen, maar dat dacht ik", aldus Pogba tegenover CQ. Inmiddels is zijn contract bij Juventus ontbonden en zit daardoor al een tijdje zonder club.

Afpersing

Daarnaast werd hij afgeperst door zijn eigen broer, Mathias Pogba. In 2022 werd de Fransman vastgehouden door twee gewapende mannen, die 13 miljoen euro eisten. Hoewel Mathias niet een van de ontvoerders was, speelde hij wel een rol bij de afpersing. De broer van Paul kreeg hiervoor een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

Voormalig Sparta-spits Matthias Pogba krijgt gevangenisstraf na afpersing broer Paul Matthias Pogba heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen. De rechtbank in Parijs gaf de ex-voetballer van Sparta Rotterdam een celstraf van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk.

De wereldkampioen van 2018 gaf details over het proces van de afpersing. “Ik heb alles over deze afpersing verborgen gehouden. Mijn vrouw wist het niet, mijn kinderen ook niet. Als ik thuiskwam van de training, moest ik de rol spelen van een zorgeloze vader en echtgenoot. Ik hield alles voor mezelf. Uiteindelijk heeft mij dat van binnenuit gesloopt.”

Afleiding

Hij zocht daarom afleiding, maar dat was niet makkelijk. “In die periode deed ik mijn best om me op het voetbal te concentreren, maar het werd te zwaar. Ik maakte me zoveel zorgen dat ik stopte met spelen. Toch probeerde ik het. Ik wist dat het de enige manier was om al die problemen te vergeten. Maar wat is voetbal eigenlijk? Twee uur per dag? Slechts twee uur per dag om plezier te hebben.”

“Elke keer als het voorbij was, probeerde ik in de kleedkamer te blijven, bij mijn teamgenoten te zijn. Maar uiteindelijk moet je naar huis. Ik vroeg me af wanneer het allemaal zou eindigen. Het had een enorme impact op mijn lichaam.”

De toekomst

Nu kan hij weer trainen en, belangrijker nog, een club zoeken die in hem gelooft en hem in staat stelt om na bijna drie jaar weer op hoog niveau te spelen. "De toekomst? Ik heb aanbiedingen. Ze komen overal vandaan, niet alleen uit Europa. Ik wil zien wat het beste bij me past. Want ik zit in een cruciale fase van mijn leven en mijn carrière. Het is een beslissing die ik zorgvuldig zal afwegen.”