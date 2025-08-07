Mexx Meerdink stond donderdagavond weer eens in het middelpunt van de belangstelling. Bondscoach Ronald Koeman liet zich 's middags uit over de kansen van de AZ-spits in Oranje en 's avonds maakte hij het Koeman nog wat moeilijk door de mooiste goal van de avond te maken. Zijn clubtrainer Maarten Martens zit met een moeilijke keuze.

AZ-trainer Maarten Martens was onder de indruk van het doelpunt waarmee invaller Mexx Meerdink zijn ploeg deed uitlopen naar 3-0 tegen FC Vaduz. Het moet bij de return in Liechtenstein raar lopen willen de Alkmaarders zich niet plaatsen voor de play-offs in de Conference League. "Een keer in de zoveel tijd zie je een exceptioneel doelpunt. Daarvoor kom je naar het stadion. Je weet dat dit met Mexx kan gebeuren", sprak de Belgische coach vol lof over de aanname en de lob van zijn aanvaller.

Moeilijke keuze

Meerdink was in het veld gekomen als invaller voor Troy Parrott, de Ier die de eerste twee doelpunten maakte voor AZ. Martens kiest vooralsnog voor Parrott als eerste spits. "Maar we waarderen Mexx zeker. Hij is superbelangrijk als hij in het veld komt, maar kan het ook vanaf de start. Dat heeft hij aan het einde van het vorige seizoen laten zien. Toen Troy wat vermoeid was, stond hij er", vertelde Martens. "Het zijn twee geweldige spitsen, maar we moeten een keuze maken. Dat is niet makkelijk en we gaan hem zeker nodig hebben."

Europees voetbal AZ

Voor AZ is het zaak om ook volgende week weer scherp te zijn. Ook op bezoek in Liechtenstein moet er met Vaduz afgerekend worden. Een uitschakeling in deze óf de volgende en laatste ronde betekent namelijk geen Europees voetbal de rest van het seizoen. Als het de 3-0 over de streep trekt tegen Vaduz, wacht de winnaar van Levski Sofia - Sabah Baku om een plekje in de competitiefase van de Conference League. De Bulgaarse ploeg won het thuisduel met 1-0.

