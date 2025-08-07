FC Utrecht en AZ hebben allebei belangrijke overwinningen geboekt voor het Nederlands voetbal. AZ won in de Conference League-voorronde overtuigend van FC Vaduz, waarna Utrecht een competitie hoger een 1-0 achterstand knap omdraaide bij Servette FC.

Utrecht kwam in de eerste helft vervelend op achterstand tegen de Zwitserse club. Jeremy Guillemenot werd niet gedekt en kopte al na twaalf minuten binnen. De ploeg van Ron Jans drong in de tweede helft aan en dat leverde al snel kansen op. Na een goede actie van Yoann Cathline werkte Servette de bal zelf binnen in eigen doel: 1-1.

Siebe Horemans maakte er drie minuten later - in de 55e minuut - 2-1 van voor de bezoekers. Het werd zelfs nog 3-1 door Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël. Dat was opeens een véél betere uitgangspositie voor volgende week dan voor de rust. Mocht Utrecht het tweeluik uiteindelijk winnen, is het al zeker van Europees voetbal.

Er wacht dan in de play-offs van de Europa League een onderonsje met Zrinjski Mostar uit Bosnië en Herzegovina of het IJslandse Breidablik. Wordt dat tweeluik verloren, stroomt Utrecht in de Conference League in.

Overtuigende zege AZ

AZ won in eigen huis overtuigend van Vaduz. Trainer Maarten Martens gaf in de spits de voorkeur aan Troy Parrott, die het vertrouwen beloonde met twee doelpunten. Maar ook invaller Mexx Meerdink was - op prachtige wijze - trefzeker. Hij vierde de goal zelfs door zijn shirt uit te trekken. Door de doelpunten werd het 3-0, waarmee de return al een uitgemaakte zaak lijkt.

AZ zou het in de laatste play-offronde voor de groepsfase van de Conference League kunnen opnemen tegen Levski Sofia of Sabah FC. De Alkmaarders moeten daarvoor wel eerst een goed resultaat boeken volgende week in Liechtenstein.

