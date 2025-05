Extreem schokkend nieuws rondom oud-topspeler van Arsenal: 'We denken aan je'

Oud-Arsenal-ster Tomas Rosicky is vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege hartproblemen. Gelukkig gaat het inmiddels beter met de voormalig international van Tsjechië.

Rosicky, die tien jaar voor Arsenal speelde, kreeg vorige week een gezondheidsprobleem terwijl hij bezig was met zijn werk als technisch directeur bij Sparta Praag. Hij werd direct opgenomen op de intensivecareafdeling van een ziekenhuis in de Tsjechische hoofdstad. Inmiddels wordt de oud-voetballer thuis behandeld, nadat artsen besloten dat een operatie niet nodig was.

Zorgwekkend persbericht

Zijn club Sparta Praag bevestigde het nieuws in een persbericht. "Onze technisch directeur, Tomas Rosicky, is afgelopen dinsdag onverwachts opgenomen op de intensive care vanwege hartproblemen. Noch Tomas, noch de club zullen verdere details bekendmaken. Gelukkig was een operatie niet nodig. Tomas, je hebt onze volledige steun. We denken allemaal aan je."

Totdat de Tsjechische club het nare nieuws bekendmaakte, waren alleen enkele naaste clubleden en zijn familie op de hoogte van de situatie. Vanwege de ernst van de zaak besloten zowel de club als de oud-voetballer om pas naar buiten te treden met het nieuws toen hij weer naar huis mocht voor verdere zorg.

Levensstijl

De oud-topspeler van Arsenal heeft zelf ook op de situatie gereageerd, en opperde dat hij dit deels aan zichzelf te wijten heeft. "Als speler en technisch directeur ben ik altijd vol voor alles gegaan. Altijd met volledige inzet, zonder aarzeling. Maar deze situatie heeft me duidelijk gemaakt dat ik beter voor mezelf moet zorgen. Slechte leefgewoonten, een gebrek aan lichaamsbeweging en erfelijke aanleg hebben me helaas op dit punt gebracht."

Former Arsenal midfielder Tomas Rosicky expects to make a full recovery after being admitted to intensive care with a heart-related issue ❤️ pic.twitter.com/w43fJ2fTOW — Match of the Day (@BBCMOTD) May 26, 2025

Rosicky eindigde zijn bericht gelukkig hoopvol. "Het goede nieuws is dat ik naar verwachting volledig zal herstellen, al ben ik op dit moment niet in staat om de veeleisende taken van technisch directeur uit te voeren.”

Tomas Rosicky

Rosicky maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij Sparta Praag in het seizoen 1998/99, waarna hij zes jaar uitkwam voor Borussia Dortmund. Met twee Tsjechische landstitels en een Bundesliga op zijn naam stapte de middenvelder in 2006 over naar Arsenal, dat destijds 7 miljoen pond voor hem betaalde.

Hij scoorde 28 doelpunten in 247 wedstrijden en leidde de club in 2014 naar winst in de FA Cup. In zijn tijd bij de Londense topclub had hij echter vaak te maken met blessures.

In 2016 keerde Rosický terug naar Sparta Praag, waar hij nog slechts 13 keer in actie kwam voordat hij in 2018 zijn loopbaan beëindigde en aan de slag ging als technisch directeur.