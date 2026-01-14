Donyell Malen staat op het punt om zijn carrière in de Serie A voort te zetten. De Nederlandse aanvaller komt bij Aston Villa niet genoeg aan spelen toe en AS Roma weet uitkomst te bieden. Fabrizio Romano deelt de nodige details over de deal.

Het is een drukke winter voor AS Roma. Eerder wisten de Romeinen ook al de 18-jarige Robinho Vaz van Olympique Marseille te strikken. De Italiaanse club heeft een opmerkelijke deal gesloten met Aston Villa om Malen los te weken.

Bijzondere deal

De Nederlandse international komt op huurbasis voor 2 miljoen pond. Maar het wordt pas echt spectaculair als Roma zich volgend seizoen plaatst voor een Europees toernooi, want dan zijn ze verplicht om Malen definitief over te nemen voor nog eens 25 miljoen pond, omgerekend bijna 29 miljoen euro.

AS Roma staat momenteel vijfde in de Serie A en heeft nog altijd de koppositie in zicht: koploper Inter heeft 43 punten na negentien wedstrijden, Roma staat op 39 na twintig duels.

Nieuwe teamgenoten

De 26-jarige aanvaller ondergaat donderdag al zijn medische keuring en tekent daarna een contract. Malen speelde slechts een half seizoen bij Aston Villa, na zijn transfer van Borussia Dortmund voor 25 miljoen euro. Voor de Engelse club kwam hij in 46 wedstrijden tot 10 goals en 2 assists.

Malen wordt bij Roma teamgenoot van Devyne Rensch, die vaker dan hem lief is op de bank zit. Ook Anass Salah-Eddine - momenteel met Marokko op de Afrika Cup - staat onder contract de drievoudig kampioen van Italië. Overigens speelt Aston Villa-speler Leon Bailey ook al op huurbasis voor AS Roma.

