Ajax heeft de huur van Maximilian Ibrahimovic bekend gemaakt. De zoon van Zlatan Ibrahimovic komt in eerste instantie op huurbasis naar Amsterdam, maar kan in de zomer overgenomen worden door Ajax. Ibahimovic kan niet wachten om te beginnen bij de club waar zijn vader ook speelde. "Ik houd van de Ajax-filosofie."

Ibrahimovic speelde in de jeugd van Hammarby IF voordat hij in 2022 naar AC Milan vertrok, tevens een oude club van zijn vader. Daar speelde hij in het tweede elftal dat in de Serie D actief is. Bij Ajax zal hij vooralsnog in Jong Ajax spelen en vaker meetrainen met Ajax 1, zo vertelt Marijn Beuker in een persbericht.

Hij is erg blij met de komst van de talentvolle aanvaller. "Hij heeft een goed gevoel voor positie kiezen in en rond het strafschopgebied en hij heeft heel veel doelgerichtheid in zijn afronding. Hij is vaardig met zijn dribbel en heeft bovenal een geweldige winnaarsmentaliteit en trainingskarakter", omschrijft Beuker.

Imago van zijn vader

Ibrahimovic krijgt bij Ajax het rugnummer 27 en kan dus langer aan de club verbonden raken als het van beide kanten bevalt. Junior kijkt ernaar uit om te spelen bij de club waar het ook voor zijn vader begon, maar wil niet teveel terugvallen in vergelijkingen met zijn vader. "Ik ben mijn eigen persoon en speler en wil mijn éigen verhaal schrijven", vertelt hij in gesprek met Ajax.

Hij laat weten dat hij er zin in heeft om in Amsterdam te gaan spelen, terwijl hij een rondje door de Johan Cruijff ArenA maakt. "Ik ben hier om mijn eigen ding te doen en daar heb ik veel zin in." Wel sprak hij met zijn vader over de club. " Hij zei dat Ajax een mooie club is en Amsterdam een geweldige stad. De fans zijn leuk en de competitie is goed. Only good things . Ik denk wel dat mijn vader blij voor me is."

Ibrahimovic en Van der Vaart

Dat hij niet om de historie van zijn vader heen kan, geldt bij Ajax niet alleen voor Maxi, zoals hij ook wel wordt genoemd. Ook Damián van der Vaart heeft te maken met de historie van zijn vader. Toen de geruchten van de transfer van Ibrahimovic opspeelden, werd er ook een oude vete opgerakeld. De vaders van beide spelers van Ajax lagen elkaar niet zo en veroorzaakten destijds een grote rel.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.