'Fake news': Edgar Ié moet lachen om gerucht over 'persoonsverwisseling' met tweelingbroer

Een héél bijzonder gerucht deze week: Edgar Ié zou zijn tweelingbroer wedstrijden voor hem hebben laten spelen in Roemenië. De oud-Feyenoorder doet dat nieuws nu af als onzin. "We hebben erom gelachen."

Marca, een Spaanse sportkrant, wist het zeker: de tweelingbroer van Edgar Ié, zou wedstrijden voor hem hebben gespeeld bij de Roemeense club FC Dinamo. Er zou een onderzoek ingesteld zijn, omdat er best wat aanknopingspunten waren: Edelien Ié is zijn eeneiige tweelingbroer, Ié weigerde zijn ID-kaart te laten zien aan een journalist én de Ié in Roemenië sprak gebrekkig Engels, terwijl het Engels bij de contractonderhandelingen wel goed was.

Toch doet Ié het verhaal nu af als 'fake news' bij L'Équipe. "Dit verhaal is onzin. Het is echt fake news. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Komt dit van journalisten?" Op Instagram reageert Ié ook via Story. Hij moet er vooral om lachen.

Edgar Ié kan op Instagram Story wel lachen om het nieuws over zijn tweelingbroer. ©Instagram Edgar Ié.

'Het is echt een grappig verhaal'

De broers gingen er samen over in gesprek. "Hij kon het niet geloven. We hebben erom gelachen en hij zei ook: ‘Weet jij waar dit vandaan komt?’ Het is echt een grappig verhaal. Leg het alsjeblieft uit aan de mensen, want er wordt zoveel over gepraat. Ik had niet gedacht dat ik ooit zo in het nieuws zou komen. Het is in ieder geval beter om erom te lachen. Wat kan ik anders doen?"

Tweelingbroer is ook profvoetballer

Overigens is broer Edelino ook profvoetballer. Maar waar Edgar een centrale verdediger is, staat zijn tweelingbroer het liefst op rechtsbuiten. Enerzijds zou je dus kunnen zeggen dat het direct opvalt als Edelino op de positie van zijn broer speelt, maar anderzijds kwam Ié (welke dan ook) maar vijf wedstrijden in actie voor Dinamo Boekarest. Inmiddels zit Ié al ongeveer een maand niet meer in de wedstrijdselecties van de Roemeense club. Edelino is sinds 1 januari van dit jaar clubloos.