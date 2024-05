'Oud-Feyenoorder liet tweelingbroer zijn wedstrijden spelen': Bizar verhaal uit Roemenië

Edgar Ié maakte in zijn tijd bij Feyenoord geen onuitwisbare indruk, maar in Roemenië zullen ze hem niet snel meer vergeten. Daar wordt momenteel onderzocht of de verdediger zijn tweelingbroer zijn wedstrijden heeft laten spelen bij Dinamo Boekarest.

Ié tekende in februari voor Dinamo, maar het lijkt erop dat de speler die in Boekarest arriveerde zijn tweelingbroer Edelino was, zo schrijven Roemeense media. Het viel een journalist op dat de speler die hij tegenover zich had geen Engels sprak, terwijl Edgar Ié dat volgens hem wel zou moeten kunnen. Een andere journalist vroeg de voetballer zijn rijbewijs te tonen, maar dat weigerde hij.

Ié deed dit seizoen in vijf wedstrijden mee. Als uit het onderzoek blijkt dat hij inderdaad zijn broer Edelino die duels heeft laten spelen, kan dat Dinamo acht punten kosten. De Roemeense bond laat weten dat er niet een pasklare straf is voor dit geval, omdat het onwaarschijnlijk is dat de club bewust een speler heeft opgesteld die niet ingeschreven staat.

Feyenoord

Ié, international van Guinee-Bissau, speelde in het seizoen 2019-2020 op huurbasis negentien wedstrijden voor Feyenoord. Verder kwam de 30-jarige uit voor onder meer FC Barcelona, Lille, Nantes en Trabzonspor. Bij de Catalaanse grootmacht, waar hij op 18-jarige leeftijd terechtkwam, speelde Edgar Ié uiteindelijk één bekerduel. Edelino heeft een heel wat minder indrukwekkend lijstje clubs achter zijn naam staan. Zijn laatst bekende team was Tluchowia Tluchow uit Polen.

Overigens zei toenmalig Feyenoorder Ridgeciano Haps in 2019 tegenover het AD het volgende over Edgar Ié: "Communiceren met hem gaat niet, hij spreekt geen woord Engels."