De supportersvereniging AFCA heeft een vernietigend statement naar buiten gebracht over de huidige situatie bij Ajax. De fans eisen directe verandering en dringen aan op een ontslag van John Heitinga.

Ajax ging woensdagavond voor de vierde keer op rij onderuit in de Champions League. In eigen huis werd er met 3-0 verloren van Galatasaray. Direct na die zeperd meldde de AFCA zich met een statement via social media. Daarin wordt omgeschreven dat de supportersvereniging begin oktober de bel heeft geluid binnen het bestuur van Ajax. De reactie was het aanstellen van Fred Grim als assistent van Heitinga, maar dat is voor de AFCA inmiddels niet meer voldoende.

'Johnny is niet de juiste trainer voor dit Ajax 1'

Nadat de AFCA de huidige situatie van Ajax geschetst heeft, één overwinning in de laatste zeven wedstrijden, richt de supportersvereniging zich tot Heitinga. " Na 11 competitiewedstrijden met 13 verliespunten en 8 punten achterstand op de nummer 1, de trieste vertoning in de Champions League en een manier van voetbal waar je continu tranen van in je ogen krijgt, kunnen we maar tot één conclusie komen; Johnny is niet de juiste trainer voor dit Ajax 1. Het is tijd voor een nieuwe trainer met ervaring ", zo vertelt de AFCA. De supportersvereniging laat ook weten dat het respect voor Heitinga als oud-speler zeker zal blijven en los staat van de huidige situatie.

De supportersvereniging roept de clubleiding op om actie te ondernemen. " Wij roepen Alex Kroes en de andere technische beleidsbepalers op om nu direct met een oplossing te komen en actie te ondernemen. Dit is niet langer houdbaar. Het sportieve verval moet nu echt een halt toegeroepen worden. "

Wij roepen Alex Kroes en de andere technische beleidsbepalers op om nu direct met een oplossing te komen en actie te ondernemen. Dit is niet langer houdbaar. Het sportieve verval moet nu echt een halt toegeroepen worden.https://t.co/BuT4yvc4SW #afcasc #ajax pic.twitter.com/Pd5VyLSgNc — AFCA Supportersclub (@AFCASC) November 5, 2025

John Heitinga

Voor de wedstrijd tegen Galatasaray leek het er in ieder geval op dat de clubleiding het vertrouwen in Heitinga zou houden. Volgens onder andere De Telegraaf, zou er pas na de komende competitiewedstrijd tegen FC Utrecht geëvalueerd worden. Als in de uitwedstrijd in de domstad ook geen punten worden gehaald, dan zou de positie van Heitinga mogelijk echt onhoudbaar kunnen worden.