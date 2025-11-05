Trainer John Heitinga stond weer (ongewenst) in het middelpunt van de aandacht tijdens Ajax - Galatasaray. De fel bekritiseerde oud-speler van de club werd door scheidsrechter Benoît Bastien hard gestraft na een emotionele uitspatting langs de lijn. Het had allemaal te maken met de pijnlijke wijze waarop Ajax zich liet aftroeven in de Champions League.

Heitinga kreeg geel omdat hij tekeer ging tegen de vierde official na de 0-1 van Victor Osimhen. De trainer beweerde zeker te zijn dat de spits van de Turkse ploeg buitenspel stond. Dat was niet het geval, dus was al zijn misbaar voor niks. Op advies van die vierde official greep de Franse arbiter in en toonde hij de Amsterdamse bank weer een kaart. Pikant detail was dat in de eerste helft de scheidsrechter ook al naar de bank van Ajax liep. Toen gaf hij Marcel Keizer, de assistent van Heitinga, geel.

Penalty

Niet lang na de 1-0 van Galatasaray kreeg Ajax de volgende dreun te verwerken en wéér was de scheidsrechter betrokken. Een voorzet van links kwam via de knie van Youri Baas tegen zijn eigen arm aan. Normaliter, zo vertellen de regels, is dat geen penalty. Maar de scheidsrechter koos, na een check bij het VAR-scherm, voor de bal op de stip. Dit keer tot woede van aanvoerder Davy Klaassen, die ook op een gele kaart getrakteerd werd. De frustratie is zo langzaamaan te begrijpen in Amsterdam.

Frustratie

Die strafschop was een koud kunstje voor Osimhen, die daarmee binnen een aantal minuten Ajax volledig in de penarie werkte. De Amsterdammers kregen klap na klap. Dat het ook nog 0-3 werd, paste wel in de lijn van de wedstrijd. Ook bij de hattrick van Osimhen speelde de arbitrage een hoofdrol. Dit keer maakte de jonge invaller Gerald Alders al glijdend hands en konden de Fransen niet anders dan weer naar de stip wijzen. Het Champions League-drama is compleet in Amsterdam na vier kansloos verloren duels en maar één doelpunt.

