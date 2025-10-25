Bayern München hebben een hard statement gemaakt richting oud-speler Jérôme Boateng. De ex-voetballer wilde zijn eerste stappen als trainer zetten bij zijn voormalige club, maar daar is hij niet welkom.

"Geen plaats voor schurken in onze club, geen plaats meer voor Boateng", viel onlangs op een spandoek te lezen in het stadion. Boateng werd beschuldigd van lichamelijk geweld tegen zijn voormalige partner tijdens een vakantie in de Caraïben in 2018. Zij beschuldigde hem onder andere van het gooien van een lamp en koelbox richting haar. Ook zou Boateng haar hebben geslagen en getrokken.

In 2022 veroordeelde een Duitse rechtbank hem tot een boete van 1,2 miljoen euro wegens mishandeling. Dat werd uiteindelijk een voorwaardelijke boete van 200.000 euro plus een waarschuwing.

Geen terugkeer bij Bayern

De 37-jarige oud-verdediger speelde jarenlang voor FC Bayern, tussen 2011 en 2021. Hij won onder meer negen keer de Bundesliga en twee keer de Champions League. In 2014 werd hij wereldkampioen met Duitsland. Boateng sloot zijn carrière af in Oostenrijk bij LASK Linz. Hij had graag voor zijn trainersloopbaan stage gelopen bij zijn oude club, maar daar stak de aanhang een stokje voor.

"Ik ben na de recente discussie over mij tot de slotsom gekomen dat ik me op andere zaken moet richten", schreef de 37-jarige oud-verdediger van Bayern op Instagram.

i Het betoog van Jérôme Boateng op Instagram

Trainer Vincent Kompany bood hem een stageplek aan bij Bayern. Maar de weerstand van de fans tegen zijn komst deed ook de clubleiding beseffen dat Boateng beter niet kon komen. "Jérôme voelt zich sterk verbonden met FC Bayern en wil niet dat de club schade lijdt door de huidige controversiële discussie rondom hem", meldde de club.

